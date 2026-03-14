Foto. pexels.com/Kindel Media

Trīs bērni cietuši ķīmiska eksperimenta laikā skolā 0

LA.LV
18:25, 14. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Trīs deviņus gadus veci bērni šonedēļ guvuši dažāda smaguma ievainojumus negadījumā, veicot eksperimentu skolā Porkueresas pilsētā (Žironas provincē) Spānijā, vēstīts portālā elpais.com.

Divi no viņiem – zēns un meitene – guva smagus ievainojumus un tika nogādāti Barselonas Vall d’Hebron slimnīcā; viens ar helikopteru, otrs ar ātrās palīdžibas auto, bet trešais – zēns – ar viegliem ievainojumiem nogādāts Žironas Josep Trueta slimnīcā. Divi no bērniem jau izrakstīti no slimnīcas.

Bērni, kas mācās 4. sākumskolas klasē, cieta pēc tam, kad eksperimenta laikā eksplodēja pudele, ziņo policija. “Skola ir droša, tas bija atsevišķs incidents,” sacīja Porkueresas mērs Frančesks Kastaņers, kurš nekavējoties ieradās notikuma vietā.

Līdzīgs incidents notika pirms trim gadiem Veržesā, kad ķīmiskā eksperimenta laikā ievainojumus guva skolotāja un vidusskolēns Francesc Cambó i Batlle skolā – abiem bija dažāda smaguma apdegumi. Eksperiments ietvēra spirta, cepamās sodas, cukura un smilšu maisījumu, ko aizdedzināja ar šķiltavām.

