Kā vēstīts iepriekš, Saeima pieņēma grozījumus Jaunatnes likumā, kas paredz pilnveidot Jaunatnes likuma tiesību normas par jaunatnes politiku un darbu ar jaunatni, kā arī paplašināt jauniešu vecuma robežas no 13 līdz 30 gadiem.
Līdz šim likumā bija noteikts, ka jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Vai vecuma robežas palielināšana sniegs jauniešiem arī priekšrocības, ilgāk ietaupot uz vecuma rēķina?
“Saņēmu ziņu no LMT, ka, sasniedzot 25 gadus, mana jauniešu atlaide beidzas. Bet tikko taču pieņemts likums, ka jaunietis skaitās līdz 30 gadiem. Varbūt arī piedāvājumiem laiks izaugt līdzi?” socvietnē “Threads” jautā Marks.
Viņa pievienotajā ekrānšāviņā redzams e-pasts no Latvijas Mobilā telefona (LMT). Tur lasāms, ka sasniedzot 25 gadu vecumu klientam beigsies Jauniešu piedāvājuma privilēģijas. Pēc pakalpojuma beigām par pieslēgumu būs jāmaksā 30,98 eiro.
Lai noskaidrotu, vai teleoperatori ies līdzi laikam un savus klientus par jauniešiem uzskatīs līdz 30 gadu vecumam, sazinājos ar LMT un “Bite Latvija”. “Tele2” uz redakcijas jautājumiem neatbildēja.
Jauniešiem atbalsts nereti ir nepieciešams ilgāk
LMT Privātpersonu apkalpošanas dienesta direktore Ilze Saulīte skaidro: “LMT pastāvīgi izvērtē savu piedāvājumu piedāvājuma klāstu un to atbilstību klientu dzīvesveida izmaiņām. Ņemot vērā jauniešu vecuma sliekšņa paaugstināšanu, esam izvērtējuši iespēju attiecīgi paplašināt arī Jauniešu piedāvājuma vecuma robežu. Redzam, ka patstāvīgas dzīves uzsākšana, studiju pabeigšana un ģimenes veidošana mūsdienās bieži notiek vēlāk nekā iepriekš, tāpēc jauniešiem atbalsts nereti ir nepieciešams ilgāk.
Šobrīd notiek piedāvājuma izvērtēšana un nosacījumu pārskatīšana. Jāņem vērā, ka jebkuras izmaiņas šādos piedāvājumos prasa gan biznesa, gan tehnisko risinājumu sagatavošanu, tāpēc process aizņem laiku. Darbs pie Jauniešu piedāvājuma pārskatīšanas jau ir uzsākts, un, ja izvērtēšanas rezultāti būs pozitīvi, izmaiņas varētu tikt ieviestas vēl šī gada laikā.”
“Bite Latvija” atsevišķus plānus jauniešiem nepiedāvā
Una Ahuna-Ozola, “Bite Latvija” komūnas un darba devēja tēla vadītāja, stāsta: ““Bite Latvija” mērķis ir nodrošināt pakalpojumus, ko ikviens var pielāgot savām individuālajām vajadzībām un dzīves ritmam. Lai sniegtu cilvēkiem brīvību izvēlēties sev piemērotāko, pēdējos gados esam attīstījuši tarifu plānu portfeli tā, lai tas būtu elastīgs un atbilstošs mūsdienu sakaru un datu lietošanas paradumiem. Piedāvājuma struktūra ietver dažādus datu patēriņa modeļus, dzīvesveidus un ikdienas vajadzības, tostarp ceļošanu un saziņu ārzemēs. Šāda pieeja nodrošina, ka pakalpojumi atspoguļo to, kā cilvēki tos izmanto šodien, nevis balstās uz noteiktām vecuma kategorijām.
Tāpēc mūsu aktuālajā publiskajā piedāvājumā vairs nav izdalīta atsevišķa kategorija jauniešiem. Vienlaikus ir pieejams Skolēnu tarifu plāns līdz 18 gadu vecumam, kā arī seši pamatplāni un vairāki papildpakalpojumi, kurus ikviens var brīvi kombinēt atbilstoši savām vajadzībām. Esošais tarifu plāns “Bite Jauniešiem” turpina darboties klientiem, kuri to jau izmanto, taču jaunu šīs kategorijas attīstības virzienus šobrīd neplānojam.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!