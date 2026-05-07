"Tagad sēņošana kļūst par ekstrēmu hobiju!" Pie mājām Līvānu novadā pamanīts lācis, cilvēki satraukti
Sociālo mediju platformā “Facebook” grupā “Lāču izplatība Latvijā” Evita Cakule dalījusies ar fotogrāfijām, kas piesaistījušas daudzu cilvēku uzmanību.
Ieraksts izraisījis plašas diskusijas, jo pēdējos gados arvien biežāk izskan ziņas par lāču manīšanu Latvijas mežos un pat apdzīvotu vietu tuvumā.
Anita komentāru sadaļā raksta, ka situācija vairs neesot normāla.
Tikmēr Aija norāda uz citu problēmu: “Kur tiem zvēriem palikt, ja meži tiek izcirsti?”
Mārīti notikušais nepārsteidz: “Kas tur tāds – ar katru gadu aug jauna paaudze.”
Arī Aivars iesaistās diskusijā: “Mežus izcērt, ir daudz jaunaudžu. Līdz ar to paplašinās barības bāze tādiem dzīvniekiem kā stirnām, briežiem un aļņiem. Lācim ir ko ēst, kāpēc lai viņš šeit neapmestos uz dzīvi?”
Kā vēsta aģentūra LETA, Polijas dienvidaustrumos nesen lāča uzbrukumā dzīvību zaudējusi 58 gadus veca sieviete.
Uzbrukums noticis Plonnā, Piekarpatu vojevodistē. Par notikušo glābējus informējis sievietes dēls. Mediķi, ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka sieviete jau ir mirusi.
Glābšanas darbus sarežģīja gan kalnainais reljefs, gan sākotnēji neprecīza informācija par incidenta vietu.
Saskaņā ar Polijas valdības datiem, valstī dzīvo aptuveni 100 brūno lāču, un lielākā daļa no tiem mīt Beščadu reģionā. Letāli lāču uzbrukumi Polijā gan ir ļoti reti — iepriekšējais šāds gadījums reģistrēts 2014. gadā.
2008. gada pētījumā par lāču uzbrukumiem Aļaskā tika secināts, ka piparu gāze 92% gadījumu apturējusi agresīvu lāča uzvedību, bet 96% gadījumu cilvēki pēc tuva kontakta ar dzīvnieku palikuši bez ievainojumiem.
Eksperti uzsver, ka piparu gāze lāci nenogalina, bet atbaida, tādējādi pasargājot gan cilvēku, gan dzīvnieku.
Ko darīt, ja uzbrūk lācis?
paņem aerosolu;
noņem drošinātāju;
turi to ar abām rokām;
tēmē lāča sejas virzienā, nedaudz uz leju;
smidzini īsos intervālos (2–3 sekundes);
ja lācis turpina tuvoties, atkārto;
pēc lietošanas uzliec drošinātāju un novieto aerosolu drošā vietā.