Vai tava mamma tevi slepus apskauž? 7 pazīmes, kuras nebūtu prāta darbs ignorēt
Tu pastāsti mammai kaut ko labu, bet viņas reakcija nav tāda, kādu gaidīji. Nav prieka. Tikai dīvains komentārs vai vēsa attieksme. Tu īsti nevari izskaidrot šo sajūtu un mēģini to ignorēt. Bet tad tas atkārtojas atkal…
Bieži dzirdam stāstus par greizsirdīgiem partneriem vai sievasmātēm, bet daudz grūtāk ir pieņemt domu, ka arī mamma var just kaut ko līdzīgu.
Mātes mīlestībai vajadzētu būt drošai, atbalstošai un beznosacījumu, taču, ja attiecību dinamika šķiet nepareiza, tas var norādīt uz kaut ko dziļāku, tas ir, mātes greizsirdību, kas ir sarežģīta un bieži slēpta sajūta, kas var rasties, ja mamma apskauž meitas jaunību, skaistumu, sasniegumus vai iespējas.
Tā nereti sakņojas pašas mammas bailēs, nepiepildītos sapņos vai sāpīgā pieredzē, un tas var pārvērst attiecības no siltām un atbalstošām par saspringtām un pat konkurējošām.
Kā saprast, vai mamma ir greizsirdīga?
1. Viņa slavē tevi publiski, bet kritizē privāti
Citu priekšā viņa tevi uzslavē, radot perfektu iespaidu. Taču aiz slēgtām durvīm viņas tonis mainās – parādās kritika, nievājoši komentāri vai smalkas piezīmes.
Šī pretruna var likt tev apjukt un pat sākt šaubīties par savu pieredzi.