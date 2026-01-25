Aukstums ir atgriezies! Laika prognoze svētdienai 6
Gaisa temperatūra svētdien pa dienu būs -10…-15 grādu robežās, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Kurzemes piekrastē būs siltāk, gaisa temperatūra būs -8…-10 grādu robežās.
Dienā palaikam debesis aizklās arī mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.
Rīgā diena aizritēs ar saulainu un sausu laiku. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma -12….-13 grādi.