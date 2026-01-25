Foto. pexels.com/Sergey Guk

Aukstums ir atgriezies! Laika prognoze svētdienai 6

LETA
9:02, 25. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Gaisa temperatūra svētdien pa dienu būs -10…-15 grādu robežās, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājas kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus? 95
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Tagad ir labākais laiks uzbrukumam! Ukrainas eksperti, minot Krievijas plānus, piesauc Baltiju 133
Lasīt citas ziņas

Kurzemes piekrastē būs siltāk, gaisa temperatūra būs -8…-10 grādu robežās.

Dienā palaikam debesis aizklās arī mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps ievilināja Putinu slazdā: kā Vašingtonas priekšlikums kļuva par problēmu
Aktieris un bijušais maksātnespējas administrators Daugaviņš vērsies pret valsti Eiropas Cilvēktiesību tiesā
Pārsteigums! Judzis pēc 2 gadu pārtraukuma atkal uz skatuves Latvijā; viņš pievienojies slavenai apvienībai

Rīgā diena aizritēs ar saulainu un sausu laiku. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma -12….-13 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Bauskas novadā laukirbes slidinās pa sniegu
Autovadītājiem jābūt piesardzīgiem, pārējiem – jāģērbjas silti. Laika prognoze sestdienai
VIDEO. Uzmanību – ceļu šķērso laukirbes! LVM darbinieks iemūžina amizantu skatu Latgalē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.