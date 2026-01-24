VIDEO. Bauskas novadā laukirbes slidinās pa sniegu 0
Pastiprinoties salam, laukirbes arvien biežāk uzturas apdzīvotu vietu un viensētu tuvumā. To savā “Facebook” ierakstā norādījis LTV laika ziņu moderators Toms Bricis, daloties ar kāda vīrieša uzņemtu video, kurā redzamas laukirbes, kas slidinās pa sniegu Bauskas novada Vecsaules pusē.
Kā skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, laukirbes Latvijā sastopamas visu gadu, tomēr to dzīvotne nav plaši, vienlaidus lauki. Šiem putniem daudz piemērotākas ir teritorijas ar nenopļautām vai neapartām laukmalām, ceļmalām un grāvmalām, kur iespējams atrast barību.
Pieaugušās laukirbes pārtiek no augiem un sēklām, savukārt mazuļiem būtiska ir arī kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku klātbūtne. Laukirbes tiek uzskatītas par salīdzinoši slinkām lidotājām – briesmu gadījumā tās biežāk izvēlas skriet un paslēpties zālē, nevis pacelties spārnos.
“Līdzīgi kā grieze, arī laukirbe turas pie zemes. Tai ir brūni raibs apspalvojums un rūsganbrūnas astes spalvas, kas palīdz saplūst ar apkārtējo vidi,” skaidro Ķerus.
Tomēr laukirbju dzīves apstākļi Latvijā nav iepriecinoši. Intensīvā lauksaimniecība un plaša agroķīmijas izmantošana būtiski samazina gan augu, gan kukaiņu daudzveidību, kas savukārt ietekmē putnu barības pieejamību. Šī problēma nav raksturīga tikai Latvijai – gandrīz visā Eiropā laukirbju skaits turpina samazināties.
“Laukirbe ir lauku putns, bet tai neder plaši monokultūru lauki, kas apstrādāti ar herbicīdiem un pesticīdiem. Šādās vietās trūkst barības gan pieaugušajiem putniem, gan to mazuļiem,” uzsver ornitologs, piebilstot, ka būtiski ir saglabāt tādus ainavas elementus kā nenopļautas ceļmalas un grāvmalas.
Intensīvā lauksaimniecība nelabvēlīgi ietekmē arī daudzas citas putnu sugas, un gada putna izvēles mērķis ik gadu ir pievērst uzmanību tieši šīm vides problēmām. Kā laukirbei veiksies nākotnē, rādīs laiks, taču eksperti uzsver – bez pārmaiņām lauksaimniecības praksēs situācija var tikai pasliktināties.