23:01, 23. janvāris 2026
AS “Latvijas valsts meži” sociālajos tīklos dalījusies ar amizantu video, kas uzņemts Latgales pusē un atgādina – rosīgs darba nedēļas sākums nav tikai uz pilsētu ielām, bet arī lauku un meža ceļos.

Video redzams, kā vairākas laukirbes steidzīgi šķērso meža ceļu, radot gluži vai rīta satiksmes ainu. Viens putniņš ir tik steidzīgs, ka pat paslīd uz apsnigušā ceļa. Neparasto skatu pamanījis un iemūžinājis Latvijas valsts mežu mežizstrādes kvalitātes eksperts Dmitrijs Leontjevs.

Kā skaidro “Latvijas valsts meži”, laukirbes ziemas laikā bieži sastopamas apdzīvotu vietu tuvumā – laukmalās un grāvmalās. Šie putni pārsvarā pārvietojas skrienot, bet, ja tomēr paceļas spārnos, tad lido tikai nelielus attālumus un zemu virs zemes.

