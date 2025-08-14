#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Aculiecinieka foto.

Avārija Sakas pagastā: negadījumā iesaistīts NMPD auto, kurā atradās pacients 0

15:01, 13. augusts 2025
Šodien Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā ceļu satiksmes negadījumā iekļuvis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) auto un cietuši divi cilvēki, aģentūru LETA informēja dienestā.

Negadījumā cietuši divi cilvēki, no kuriem viens bija NMPD darbinieks. Abi cietušie ar vieglām traumām un bez būtiskiem sarežģījumiem nogādāti ārstniecības iestādē.

Kā informē dienestā, negadījumā iekļuvušajā NMPD auto atradies arī pacients, kurš nav guvis nekādas traumas.

Pacients notikuma vietā nodots citai dienesta mediķu brigādei, kas turpinājusi pacientu nogādāt ārstniecības iestādē

