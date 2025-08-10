Trīs dienas starp dzīvību un nāvi: sieviete izdzīvo pēc smagas auto avārijas un atklāj, kas viņu izglāba 0
2004. gadā zviedriete Džaneta Hedstrēma piedzīvoja smagu autoavāriju, pēc kuras trīs dienas pavadīja komā. Laikā, kad viņa bija bezsamaņā, sieviete dzirdējusi kādu “nezināmu balsi”, kas ne vien palīdzējusi viņai atgriezties dzīvē, bet arī atklājusi viņas nākotni, raksta izdevums “Mirror”.
Tajā liktenīgajā dienā viņa kopā ar māsu devās izbraukumā ar automašīnu.
Trieciena spēks bija milzīgs — sievietes iekšējie orgāni bija nobīdījušies uz leju, diafragma bojāta, abi plaušu apvalki bija caurdurti. Viņa faktiski mira. Tieši tad viņa, kā stāsta, piedzīvoja ārpusķermeņa pieredzi.
Viņa atminas, ka nokļuvusi īpašā “gaidīšanas telpā”, kurā valdījis dziļš miers un piederības sajūta.
Tomēr Džaneta zināja, ka viņai ir jāatgriežas, jo misija uz Zemes vēl nebija pabeigta.
Viņa atceras, ka eņģeļi uzsvēruši, cik būtiski ir turpināt dzīvot. Viņa dzirdējusi arī savu tuvinieku lūgšanas — mātes, tēva, māsas un draugu balsis — un sapratusi, ka nedrīkst viņus pievilt.
“Man parādīja manu nākotni un es izlēmu atgriezties,” viņa saka.
Atgriežoties savā ķermenī, sieviete uzzināja, ka trīs dienas pavadījusi komā.
Sievietei pieslēdza mākslīgās plaušu ventilācijas aparātu, sašuva plakstiņus, rokas kaulā ievietoja titāna stieni un savienoja trīs mugurkaula skriemeļus.
Neskatoties uz to, ka viņa oficiāli skaitās persona ar invaliditāti, Džanetai nav nekādu būtisku veselības sarežģījumu vai paliekošu seku.
“Es viņu nekad nebiju redzējusi dzīvē, taču sajutu viņa dvēseli vēl pirms iepazīšanās. Un jā — tas bija tieši tas cilvēks. Es to zināju no sirds. Es pat sajutu mūsu bērnus vēl pirms viņi bija ieņemti,” viņa stāsta.
Šobrīd sieviete audzina divus bērnus, taču domā, ka vajadzētu būt vēl trešajam, lai gan vienu bērniņu viņa zaudēja grūtniecības laikā. Sieviete cer, ka viņus ar vīru vēl gaida pārsteigums.
“Kad nākotne sāka piepildīties, tas nelikās kā pārsteigums — drīzāk kā atmiņa. It kā dzīve tikai apstiprināja to, ko jau biju redzējusi ar iekšējo redzi. Tagad es patiesi novērtēju dzīvi. Es zinu, ka man šeit ir jābūt. Un es vairs nebaidos no nāves — jo zinu, kas ir otrā pusē. Kad pienāks mans laiks — tas pienāks,” noslēdz autoavārijā izdzīvojusī sieviete.