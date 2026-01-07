Atis Slakteris: Vara, saņemieties! Tie murgi ir uzņēmuši tādus apgriezienus… 0
TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzņēmējs, bijušais finanšu (2007-2009), aizsardzības (2004; 2006-2007) un zemkopības (2000-2002) ministrs Atis Slakteris asi kritizēja to, kā Latvijā tiek īstenota vara un pieņemti lēmumi, īpaši komentējot gan Valmieras mēra aizturēšanu, gan bijušā Valsts kancelejas vadītāja Jāņa Citskovska lietu saistībā ar ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumiem.
Slakteris uzsver, ka pēdējā laikā Latvijā redzama tendence, kur institūcijas, viņaprāt, vairāk demonstrē darbības imitāciju, nevis uzņemas politisku un administratīvu atbildību.
“Tas, kas Latvijā notiek, es atvainojos, Valmieras mēru aiztur un apcietina par to, ka viņš ir atguvis naudu, un tās institūcijas, kaut kāds Eiropas prokurors, kurš attaisno savu eksistenci, un mūsu institūcijas pieraujas klāt, es atvainojos – vara saņemieties!” norādīja Slakteris.
Viņš norāda, ka, viņaprāt, sistēma šobrīd ir nonākusi situācijā, kurā visizdevīgāk ir nepieņemt lēmumus, aizbildinoties ar procedūrām un normām.
“Tie murgi ir uzņēmuši tādus apgriezienus, jo pašlaik visizdevīgāk arī ierēdniecības līmenī ir tēlot darbību un nepieņemt nekādu lēmumu,” uzskata bijušais ministrs.
Atsevišķi Slakteris pievērsās arī Jāņa Citskovska lietai, kuru prokuratūra nodevusi tiesai saistībā ar Krišjāņa Kariņa lidojumu organizēšanu laikā, kad viņš bija Ministru prezidents. Kā zināms, Citskovskis lietā ir vienīgais apsūdzētais. “Tas pats Citskovska gadījums. Es neesmu visās jomās viņa fans, bet šajā jautājumā es esmu 110%. Un visi stāsti, ka tur ir kaut kādi panti, kas šķiet, ka ir traucējis premjeram lidot – atceliet tos pantus,” uzsver Slakteris.