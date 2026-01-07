“Konkrētā aktrise nav arī teātra spožums un izcilība.” Ļaudis spriež par Dailes teātra skandālu, viedoklis par notikušo nav viennozīmīgs 0
Aktrises Leldes Dreimanes vakardienas paziņojums par atlaišanu no Dailes teātra satricināja internetu. Rakstus par notikušo varat lasīt šeit. Nu savas “piecas kapeikas” devuši arī soctīklotāji – daļa notikušo redz kā loģisku soli.
“Pēdējo gadu Dailes teātra repertuāra, piesaistīto “zvaigžņu” un audiovizuālās valodas izvēles pierāda tikai to, ka Žagaram acīs spīd tikai dolāru banknotes. Ne velti ar vīru spriedām, ka vislabākās izrādes, uz kurām iepriekšējo gadu laikā Dailes teātrī esam bijuši, bija Valmieras Drāmas teātra viesizrādes,” vietnē “Threads” raksta @mazinsh. Viņš iesaka apmeklēt provinces un neatkarīgos teātrus, jo tie, pēc viņa teiktā, domā par saturu.
Lai arī masveida atlaišana izraisījusi lielu rezonansi, ir cilvēki, kas mēģina notikušajā saskatīt loģiku. Piemēram, Māra komentāros norāda, ka teātrim ir jāspēj pelnīt un domāt par savu izdzīvošanu, jo tā nav labdarības iestāde, kurā var atļauties neskaitīt katru eiro. Nav pamata uzskatīt, ka Žagars justos apmierināts ar nepieciešamību atlaist darbiniekus — šādi lēmumi, visticamāk, nav viegli. Ieviešot jaunas idejas teātra darbībā, pastāv būtisks risks, taču bez tā attīstība nav iespējama. Tajā pašā laikā nav pamata apgalvot, ka teātrim klātos slikti — līdzās veiksmīgiem projektiem ir arī mazāk izdevušās izrādes, kas ir raksturīgi jebkurai teātra videi. Māra pauž arī kritisku attieksmi pret konkrēto aktrisi, norādot, ka viņa netiek uzskatīta par teātra izcilākajām vai spožākajām personībām.
Arī Lauris redz šķietami absurdajā situācijā loģiku. Viņš komentē, ka, pabeidzot aktierus, neviens viņiem nevar garantēt darba līgumu uz visu mūžu, jo sociālisma sistēma Latvijā vairs nepastāv jau vairāk nekā 35 gadus. Viņš uzsver — ja aktieris ir profesionāli vājš un režisori viņu neizvēlas, ir saprotami, ka teātris vēlas šādas darba attiecības izbeigt. Pretējā gadījumā veidojas situācija, kurā spēcīgākie un strādīgākie darbinieki faktiski uztur tos, kuri nespēj vai nevēlas strādāt pilnvērtīgi. Vienlaikus Lauris atzīst, ka ir nožēlojami, ka teātrim juridiski nav iespējams rast cieņpilnāku un cilvēcīgāku veidu, kā šādas attiecības korekti izbeigt.
“Cik saprotu, visiem no valsts ir samazināta dotācija šim gadam, un jādomā, kā dzīvot. Cits jautājums — kādā veidā viss notiek.”
“Ja godīgi, es vairs uz Daili neiešu! Pēdējos trīs mēnešos biju uz divām izrādēm tur. Man tiešām žēl izmestās naudas.”
“Kādreiz DT apmeklēju bez pārspīlēšanas vismaz trīs reizes mēnesī. Nu jau pāris gadus neapmeklēju tieši lielisku aktieru atsijāšanas dēļ. Manā ilūzijā šķiet, ka visai aktieru komandai būtu jāturas kopā harmonijā kā lielai ģimenei, bet, cik noprotu, iekšējā vide tur ir diezgan toksiska un indīga 🥴 P.S. Žēl, ka vēl vienai unikālai aktrisei jāpamet teātris, kurā ieguldījusi savu sirdi.”
“Ja ir tā, kā aktrise stāsta, tad arī atbrīvošanu no darba var veikt cieņpilni. Atceros 2000. gadu krīzes laika atbrīvošanas — sāpīgi, bet personāldaļas un vadība centās to izdarīt korekti.”
“Kāpēc vienmēr ir cepiens, ka pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar aktieriem? Mūsu valstī katru dienu kāds aiziet. Ar ko šīs iestādes ir tik ievērojami cienīgas?”
Savukārt platformā “X” @kr_klavins pauž skarbu nostāju pret teātri: “Aktieru Kaspara Zāles un tagad Leldes Dreimanes cilvēka cieņu pazemojošā izdzīšana no Dailes teātra štata liek uzdot jautājumus par teātra vadītāja Jura Žagara profesionālajām un ētiskajām kvalitātēm. Cilvēki viņam ir skaitļi ekseļa tabulās. Vienotības politiķis un vērtību nesējs.”
Arī pie šīs publikācijas komentāros lielākā daļa cilvēku notikušajā saskata loģisku soli. Komentētāji uzsver, ka štata samazināšana nenotiek tikai teātrī un ka aktieriem neviens nesola darbu uz mūžu.
“Nožēloju, ka nesaņēmos tam agrāk.”
Vienlaikus slavenā aktrise Dārta Daneviča žurnālam “Privātā dzīve” atklāj, ka lēmums aiziet no Dailes teātra mainījis viņas dzīvi. Teātri, kurā strādāja 13 gadus, viņa pameta pērn.
“Esmu gandarīta par gada sākumā pieņemto lēmumu, un tagad varu nožēlot vien to, ka nesaņēmos tam agrāk,” pauž Daneviča.
Aiziešana viņai ļāvusi pavadīt laiku ar saviem mīļajiem – dēlu Kaupo mīļoto vīrieti Jāni Kisielu.
