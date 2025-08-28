“Baigais Numurs” atklāj jauno sezonu ar īpašu viesi – Māru Upmani-Holšteini 0
Populārais raidījums “Baigais Numurs” atgriežas ar jaunu sezonu, un pirmā epizode Krīze = Transformācija ar īpašu viesi mūziķi un grupas Astro’n’out solist Māru Upmani-Holšteini.
Mārai ir apziņas skaitlis 6 – unikāls un īpašs skaitlis numeroloģijā, kuru raidījumā iepazīsim dziļāk.
Kāpēc ar šo skaitli dzimušu cilvēku ir maz, un ko tas atklāj par viņu dzīves ceļu? Uzzinās tie, kuri dzimuši 6., 15. vai 24. datumā. Numeroloģe Ilze Buna-Lediņa raidījuma laikā skaidros, kāpēc “sešinieki” bieži pārstāv radošās jomas, un pat ja viņu darbs nav tieši saistīts ar mākslu, viņi dzīves situācijas risina radoši un nestandarta veidā.
Epizodē Māra dalās ar personīgiem stāstiem – par savu pagrieziena gadu, kas ienesa ģimenē satraucošus notikumus, kā arī par spēku, kas viņu vienmēr virza uz priekšu un palīdz pabeigt iesākto. Lai arī “sešinieki” mēdz prokrastinēt, Māra atklāj savas metodes, kā ar to tikt galā. Raidījuma vadītāja arī dalās ar praktisku tehniku, kas palīdz lietas paveikt līdz galam.
Saruna pieskaras arī dziļākām tēmām, kā krīzes var kļūt par sākumu pārmaiņām, kā mēs paši sevi redzam un kā mūs uztver citi, un ko nozīmē pašvērtējums ikdienas dzīvē.
Māra ir ļoti iedvesmojoša un spilgta personība – šī saruna ir gan dziļa un atklāta, gan viegla un smieklu pilna. Ja vēlies uzzināt vairāk par numeroloģiju, radošumu un dzīves ceļa mācībām, šī epizode Tev noteikti patiks.
Skatieties pilnu epizodi “Baigais Numurs EP#6 Krīze = Transformācija” ar mūziķi un grupas Astro’n’out solisti Māru Upamni – Holšteine, lai uzzinātu, kā numeroloģija var palīdzēt cilvēkiem labāk saprast sevi un savu ceļu dzīvē!
Skaties raidījumu šeit Baigais Numurs ar Māru Upmani – Holšteini šeit.
Tāpat sekojiet Ilzei instagram, lai uzzinātu vairāk par numeroloģiju un tās praktisko pielietojumu ikdienas dzīvē: @ilze.numba.numerologe