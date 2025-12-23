Vainīgi var būt ne tikai zirņi: ilgstoša vēdera pūšanās var norādīt uz nopietnām veselības problēmām 0
Vēdera pūšanās var būt gan uzņemtās pārtikas reakcija, gan nopietnas veselības problēmas simptoms. Gastroenteroloģe un endoskopiste Ilona Vilkoite TV24 raidījuma “Ārsts atbild” ēterā iesaka ilgstošas pūšanās gadījumā vērsties pie gastroenterologa, lai izslēgtu nopietnas patoloģijas un saņemtu padomus uztura uzlabošanai.
“Vēdera pūšanās ir ļoti nespecifisks simptoms. Tas var būt gan konkrētu produktu lietošanas rezultātā, ja mēs paēdam, piemēram, kāpostus, zirņus vai citus produktus, no kā pūšās. Bet tikpat labi vēdera pūšanās var būt zarnas vēža gadījumā. Līdz ar to šis ir nespecifisks simptoms,” pauž Vilkoite.
Ja vēdera pūšanās ir ilglaicīga un pacients, neēdot konkrētus produktus, jūt, ka simptomi nemazinās, tad noteikti ir jārunā ar gastroenterologu. Ārsts var ieteikt uztura rekomendācijas, var arī būt, ka būs jāstrādā ar uztura speciālistu, bet gastroeterologu uzdevums ir izslēgt nopietnas organiskas pataloģijas, kas var būt saistītas ar vēdera pūšanos.
Ja gastroenterologs neko ārpus normas neatrod, tad pacientam ir darbs ar uztura sakārtošanu.