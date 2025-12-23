Vainīgi var būt ne tikai zirņi: ilgstoša vēdera pūšanās var norādīt uz nopietnām veselības problēmām 0

Veselam.lv
22:33, 23. decembris 2025
Veselam Ārstēšana

Vēdera pūšanās var būt gan uzņemtās pārtikas reakcija, gan nopietnas veselības problēmas simptoms. Gastroenteroloģe un endoskopiste Ilona Vilkoite TV24 raidījuma “Ārsts atbild” ēterā iesaka ilgstošas pūšanās gadījumā vērsties pie gastroenterologa, lai izslēgtu nopietnas patoloģijas un saņemtu padomus uztura uzlabošanai.

“Pilnībā neaizsargāta!” Britu medijs nosauc vājāko valsti Eiropā cīņā pret Krieviju 1
Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
Mājas
5 lietas, kuras nedrīkst izsviest no mājokļa pat tad, kad tās nokalpojušas
Lasīt citas ziņas

“Vēdera pūšanās ir ļoti nespecifisks simptoms. Tas var būt gan konkrētu produktu lietošanas rezultātā, ja mēs paēdam, piemēram, kāpostus, zirņus vai citus produktus, no kā pūšās. Bet tikpat labi vēdera pūšanās var būt zarnas vēža gadījumā. Līdz ar to šis ir nespecifisks simptoms,” pauž Vilkoite.

Ja vēdera pūšanās ir ilglaicīga un pacients, neēdot konkrētus produktus, jūt, ka simptomi nemazinās, tad noteikti ir jārunā ar gastroenterologu. Ārsts var ieteikt uztura rekomendācijas, var arī būt, ka būs jāstrādā ar uztura speciālistu, bet gastroeterologu uzdevums ir izslēgt nopietnas organiskas pataloģijas, kas var būt saistītas ar vēdera pūšanos.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Es par tavu 1,50 nabagāks nepalikšu, bet tavs bērns…” Sieviete Ziemassvētku tirdziņā pazemota bērna priekšā
ASV prezidenta bijušais padomnieks: “Eiropā ir tikai viens līderis, kurš varētu tikt galā ar Trampa prokrievisko uzvedību”
“Šī pieeja ir ne tikai novecojusi, bet arī bīstama” – deputāts Zivtiņš, reaģējot uz gaidāmo cenu kāpumu, brīdina par smagām sekām

Ja gastroenterologs neko ārpus normas neatrod, tad pacientam ir darbs ar uztura sakārtošanu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Vēders kā bumba? 5 lietas, kas jādara no rīta, lai novērstu vēdera uzpūšanos visas dienas garumā
Ballīšu sezona klāt! 9 padomi, kā iegūt plakanu vēderu desmit dienu laikā
Kad visas bikses spiež: kāpēc ar gadiem vēders kļūst apaļāks un kā to apturēt – padomi, kas patiešām strādā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.