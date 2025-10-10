Foto: Zane Bitere/LETA

Baiss negadījums gaišā dienas laikā: sirmgalve Tukuma centrā pakļūst zem auto riteņiem 0

LETA, LA
9:32, 10. oktobris 2025
Sieviete gados Tukuma centrā pārgalvīgi nolemj šķērsot ielu un pakļūst zem automašīnas.

Kā ziņo “Degpunktā”, visticamāk, mikroautobusa vadītājs izvēlējās labvēlīgu brīdi, lai no mazāk nozīmīga ceļa iekļūtu Pasta ielā, tāpēc veica kreiso pagriezienu. Pēc sadursmes sieviete nedaudz tika pavilkta uz priekšu.

Aculiecinieki stāsta, ka šofera reakcija pēc notikušā bija tūlītēja – viņš izkāpa no transportlīdzekļa un centās dažādos veidos palīdzēt sievietei izkļūt no šaurās vietas, taču bez operatīvo dienestu iesaistes pilnībā neiztikt.

Kā ziņo LETA, plkst. 13.01 VUGD saņēma informāciju, ka Pasta ielā Tukumā zem mikroautobusa atrodas iespiests cilvēks. Notikuma vietā glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, pacēla un nostabilizēja automašīnu, atbrīvoja cilvēku un viņu nodeva mediķiem.

“Degpunktā” ziņo, ka šajā ceļa posmā satiksme bieži ir riskanta, jo tuvumā atrodas vairākas daudzstāvu ēkas un veikali, un tuvākā gājēju pāreja ir vairāku simtu metru attālumā. Cietusī sieviete tika nogādāta slimnīcā. Tā kā viņa bija pie samaņas, spēja runāt un pārvietoties, visticamāk, traumas nav dzīvībai bīstamas.

“Vīrietis sāka braukt – sieviete pagriezās un sekundes laikā sāka skriet pāri ceļam. Viņš nevarēja paspēt reaģēt,” “Degpunktā” stāsta aculieciniece.

