“To skatu neaizmirsīšu…” Aculiecinieks par traģisko negadījumu Imantā, kur gāja bojā divas meitenes 0

LA.LV
14:56, 2. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Jau vēstījām par traģisko notikumu Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, kur, pakļūstot zem vilciena, bojā gāja divas meitenes. Ar savām sajūtām par notikušo sociālajos tīklos dalījies kāds notikuma aculiecinieks.

Kā zināms, pārbrauktuvi meitenes uz elektroskūtera šķērsoja brīdī, kad tā bija slēgta. Viens vilciens bija apstājies Imantas stacijā, bet pretējā virzienā stacijai tuvojās otrs vilciens.

Lai arī vilciena mašīnists pielietoja pēkšņo bremzēšanu un brīdināja ar skaņas signālu, liktenīgo sadursmi nebija iespējams novērst, norāda VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pārstāvji.

Sociālajos tīklos cilvēki, kā ierasts, apspriež notikušo, un izsaka dziļu līdzjūtību bojāgājušo meiteņu tuviniekiem. Kādā diskusijā lasāms arī Edija komentārs. Viņš apgalvo, ka bijis notikuma aculiecinieks.

Edijs apgalvo, ka redzējis brīdi, kad meitenes no Imantas puses braukušas pāri dzelzceļa sliedēm. “Uz šīs pārbrauktuves ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, ja vilciens stāv Imantas stacijā uz Jūrmalas pusi, tas nenozīmē, ka no Jūrmalas puses nevar nākt vilciens uz Rīgas pusi.”

“Diezgan bieži esmu redzējis, ka šeit rodas šī problēma. Šoreiz tiešām bija sekundes simtdaļas jautājums. Ļoti žēl gan vecāku, gan bērnu, gan arī mašīnista, kurš vadīja vilcienu. To skatu laikam neaizmirsīšu kādu laiku,” viņš piebilst.

LDz atgādina, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, tādēļ pirms sliežu šķērsošanas vienmēr ir jāpārliecinās, vai no abām pusēm netuvojas vilciens. Tāpat ir jāiegaumē, ka vilcienu nav iespējams uzreiz apturēt. Vilcienu bremzēšanas ceļš, atkarībā no to pilnās masas, var sasniegt līdz vienam kilometram, un sadursmi nav iespējams novērst, jo vilcienam nav manevrēšanas iespēju.

LDz galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners uzsver, ka dzelzceļa sliedes pie sarkanā aizliedzošā signāla ir aizliegts šķērsot visiem satiksmes dalībniekiem – gan autotransportam, gan gājējiem, gan velosipēdistiem un pārējiem.

