“Viens gar zemi, vēl viens palicis!” Soctīklotāji komentē Broka pauzi no politikas 0
Pagājušajā gadā režisors Alvis Hermanis ar domubiedriem sabiedrību pārsteidza ar jaunas partijas/kustības izveidi – “Bez partijām”. Kustības dalībnieku plāns bija mainīt vēlēšanu sistēmu Latvijā. Sabiedrībā domas par šādu plānu dalījās.
Pērnā gada nogalē “Bez partijām” dibinātājs Alvis Hermanis paziņoja, ka vairs netic Latvijas sabiedrībai, nosaucot to par bezcerīgu, un pameta paša dibināto kustību “Bez partijām”. Kā partijas seja saglabājās uzņēmējs Armands Broks, taču nu arī viņš, neizturot spiedienu, “paņem pauzi no politikas”. Kā vienmēr, savs viedoklis par jezgu ap “Bez partijām” ir arī soctīklotājiem.
Piemēram, aktīvs un populārs sociālo mediju lietotājs Kristaps Skutelis “Threads” par Broka pauzi saka: “Es nevaru šitos wannabe politiķus, kas pat nespēj tikt galā ar sociālo tīklu radīto slodzi. Viens gar zemi, vēl viens palicis.” Komentāros lielākajai daļai cilvēku ir cits viedoklis. Piemēram, Dace raksta, ka viņai par Broka paziņojumu ir ļoti žēl un ka par Broku bija gatava aģitēt draugus, radus, kolēģus. “Tik sen nebija parādījusies kaut maza, bet cerība, ka var būt citādi,” pauž Dace.
Ko par Broku domā citi?
“Sakarīgs čalis, tikai, šķiet, pārāk daudz Elonu saklausījies.”
“Es noklausījos viņa interviju “Krustpunktā”, sakarīgs čalis, gan apberzīsies un būs ok.”
“Man liekas, ka ļoti sakarīgs čalis un ļoti simpātisks 😀 Tik iet politikā – tā ir kļūda :D”
“Nu pēc tās intervijas skaidrs tur viss. Pieļauju, ka Jaunā vienotība saprata, ka neies cauri ar šito tukšdirsēju kā pirmo numuru.”
“Nezinu, kurš normāls cilvēks grib sevi pakļaut politikas mēslainei. Tikai un vienīgi, lai bīdītu savas intereses, bet, ja tev viss ir, tad kāpēc līst politikā?”
Atsevišķu ierakstu Broka pauzei veltījis vēl kāds soctīklotājs – Emīls. Viņš par situāciju saka: “Jā, nu politikā vajag biezu ādu, sniegpārsliņām tur darīt nav ko.” Arī pie šīs publikācijas komentāros ļaudis ir pozitīvi noskaņoti pret Broku. Piemēram, Madara raksta, ka “Broks noteikti nav sniegpārsliņa. Politika ir nežēlīga, un viņš jau ir stiprs, ka spēra soli tajā un centās ko mainīt, kamēr pārējie sēž dīvānos.”
Arī Ulla uzskata līdzīgi: “Broka aizstāvībai – viņam ir taisnība par situāciju, viņam ir taisnība, ka kaut kam ir jāmainās. Viņam tikai vajadzēja sākt ar iedziļināšanos un konkrētām idejām, kā to mainīt, nevis ar nesaprotamu vēlēšanu maiņas ideju.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!