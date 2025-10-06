VIDEO. “Kad it kā nekas netraucē normāli noparkoties…” Rīgā autovadītājs nenovalda auto un ietriecas veikala skatlogā 0

14:18, 6. oktobris 2025
Kā vēsta aculiecinieka sacītais un sociālajā tīklā “X” ievietotais videomateriāls, sestdien pie veikala “Komforts” Jaunmoku ielā 26, Rīgā noticis nepatīkams incidents, kurā autovadītājs, cenšoties savu transportlīdzekli novietot stāvvietā, iespējams, sajaucot bremzes pedāli ar gāzes pedāli, ietriecies veikala logā.

Komentāros sociālās vietnes lietotājs izteicis savu versiju par notikušo, norādot, ka, iespējams, automašīna aprīkota ar automātisko pārnesumkārbu un tās vadītājai kājās bijušas augstpapēžu kurpes.

Savukārt kāds cits lietotājs norāda, ka šādiem cilvēkiem uz aizmugurējā loga jābūt uzrakstam: “Jaucu pedāļus”.

