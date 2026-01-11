Ziema turpina rādīt zobiņus: naktī temperatūra vietām var noslīdēt pat līdz -20 grādiem 0
Naktī uz pirmdienu būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies un daudzviet snigs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Pūtīs lēns, Kurzemes piekrastē arī mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš.
Minimālā gaisa temperatūra teritorijas lielākajā daļā būs -10…-15 grādu robežās, valsts dienvidaustrumos, debesīm skaidrojoties, līdz -20 grādiem, bet Kurzemes ziemeļos -5…-9 grādi.
Rīgā mākoņains laiks, brīžiem snigs, bet no nakts vidus debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Pūtīs pārsvarā lēns ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, bet minimālā gaisa temperatūra būs -10…-12 grādi.