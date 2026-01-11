“Samantas Tīnas video ar šķiršanos, manuprāt, ir tik smieklīgs!” Sabiedrība reaģē uz veidu, kā populāri cilvēki paziņo par notiekošo viņu dzīvēs 0
Ikvienai slavenībai, publiskai personai jārēķinās, ka viņu privātā dzīve nekad nebūs pilnīgi privāta. Par viņiem runās, sekos līdzi ikvienam jaunumam viņu dzīvē. Tomēr arī pašu slavenību rokās ir daudzi instrumenti, kā konkrētu ziņu jeb notikumu pasniegt sabiedrībai.
Nesen plašu uzmanību piesaistīja dziedātājas Samantas Tīnas paziņojums par šķiršanos no vīra. Viņas izvēle, kā šo informāciju atklāt sabiedrībai, raisījis plašu diskusiju cilvēku starpā.
Atgādināsim, ka dziedātāja par šķiršanos no sava vīra – uzņēmēja Artūra Brunava, paziņoja platformā “Instagram”. Viņa publicēja visnotaļ interesantu video, kas nepārprotami lika nojaust, ka divus gadus ilgajai laulībai tiek likts punkts.
Video fragmentā bija redzamas dziedātājas rokas un laulības gredzens pirkstā. Video laikā viņa gredzenu novilka, atstāja to uz galda un izgāja ārpus video kadra.
“Paldies par visu skaisto, taču ne visi ir tie, par ko sākotnēji izliekas. Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai! Lūdzu, cieniet manu privātumu, sīkākus komentārus nesniegšu nevienam!” rakstīja Samanta Tīna.
Sociālajā tīklā “Threads” cilvēki apmainījās viedokļos par konkrēto veidu, kā dziedātāja nolēma paziņot sabiedrībai par negaidītajiem jaunumiem privātajā dzīvē.
Diskusiju aizsāka kāda soctīkla lietotāja, kura dalījās neizpratnē: “Samantas Tīnas video ar šķiršanos, manuprāt, ir tik smieklīgs. Nofilmē kā noliek gredzenu, ieraksta ka šķiras, kaut ko par agresiju un tad – lūdzu cieniet manu privātumu. KĀPĒC VISPĀR KAUT KO LIKT?”
Liela daļa cilvēku uzskata, ka šāda veida paziņojumā slēpjas vēlme pēc uzmanības. Mākslinieciski video liek aizdomāties, ka vēlme pēc skaistas izrādes ir stiprāka par vēlmi pēc patiesa privātuma. Diskusija liek arī aizdomāties par dualitāti. Populāru cilvēku vēlme pēc privātuma bieži neiet kopā ar to, ko viņi paši publicē sociālajos tīklos.
Citi cilvēki spriež, ka katram ir tiesības izvēlēties, kā publicēt personīgu informāciju.
Lūk, apkopojums ar cilvēku reakcijām par veidu, kā slavenā latviešu dziedātāja nolēma paziņot par savu šķiršanos.