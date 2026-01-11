Vai saskati līdzību? Tiesā vērsusies sieviete, kura apgalvo, ka ir Donalda Trampa ārlaulības meita 0
Turcijas iedzīvotāja, kura apgalvo, ka ir ASV prezidenta Donalda Trampa meita, ir iesniegusi prasību tiesā, lūdzot noteikt paternitāti. Viņa apgalvo, ka ASV prezidents ir viņas bioloģiskais tēvs un pieprasa DNS testu, lai to pierādītu.
Prasības iesniedzēja ir 55 gadus vecā Nekla Ozmena (Necla Ozmena), kura dzīvo Ankarā, Turcijas galvaspilsētā. Ziņu portāls Daily Mail vēsta, ka lieta 25. septembrī iesniegta vienā no Ankaras tiesām, taču tā nekavējoties noraidīta. Pēc tam sieviete iesniegusi apelāciju.
Viņa apgalvo, ka dzimusi 1970. gadā un oficiālajos reģistros ir reģistrēta kā Sati un Dursuna Ozmenu meita, taču vēlāk, vien 2017. gadā, uzzinājusi, ka ir adoptēta.
Sieviete stāsta, ka ap 1970. gadu kādā Turcijas slimnīcā, visticamāk, Ankarā, notikusi zīdaiņu samainīšana. Pēc viņas teiktā, viņas audžu māte slimnīcā dzemdējusi nedzīvu bērnu, savukārt cita sieviete, kura dzemdējusi tajā pašā laikā, bijusi ASV pilsone Sofija. Viņa nodevusi savu jaundzimušo Ozmenu ģimenei, lai viņi bērnu uzaudzinātu un reģistrētu kā savu.
Sofija skaidrojusi šo rīcību ar to, ka bērns esot piedzimis aizliegtu attiecību rezultātā ar Donaldu Trampu. Pēc viņas teiktā, bērns pēc tam ticis audzināts Ozmenu ģimenē kā savējais.
Sieviete lūdza tiesu noteikt paternitāti un veikt ģenētisko testēšanu, tomēr sākotnējā tiesas instance lietu tālāk nevirzīja.
Intervijās Turcijas medijiem sieviete sacījusi, ka var tikai minēt, kā Tramps un Sofija varēja iepazīties. Viņas audžu māte stāstījusi – brīdī, kad bērni tika samainīti, Sofija esot parādījusi Trampa fotogrāfiju un stāstījusi par bērna tēvu.
Nekla norāda, ka vēlas runāt ar Trampu un uzsver, ka nevēlas viņam sagādāt problēmas. Viņas mērķis ir tikai noskaidrot patiesību, un viņa ir gatava to pierādīt ar DNS testu, ja viņš tam piekristu.
Tiek ziņots, ka tiesa prasību noraidījusi pierādījumu trūkuma dēļ, tomēr Nekla nav gatava padoties, viņa ir iesniegusi apelāciju un nosūtījusi iesniegumus arī ASV vēstniecībai un tiesām ASV.