Foto: Scanpix/EPA/LETA, ekrānuzņēmums no “X”/KIYAS

Vai saskati līdzību? Tiesā vērsusies sieviete, kura apgalvo, ka ir Donalda Trampa ārlaulības meita 0

LA.LV
14:23, 11. janvāris 2026
Kokteilis Dzīvo

Turcijas iedzīvotāja, kura apgalvo, ka ir ASV prezidenta Donalda Trampa meita, ir iesniegusi prasību tiesā, lūdzot noteikt paternitāti. Viņa apgalvo, ka ASV prezidents ir viņas bioloģiskais tēvs un pieprasa DNS testu, lai to pierādītu.

Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Tehniskās apskates laikā notiek dīvainas lietas – fenomens, par kuru neviens skaļi nerunā
FOTO. “Lūk, šādas personības maina likteņus!” Sērojošā sieva un daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki atvadās no Imanta Freiberga
Lasīt citas ziņas

Prasības iesniedzēja ir 55 gadus vecā Nekla Ozmena (Necla Ozmena), kura dzīvo Ankarā, Turcijas galvaspilsētā. Ziņu portāls Daily Mail vēsta, ka lieta 25. septembrī iesniegta vienā no Ankaras tiesām, taču tā nekavējoties noraidīta. Pēc tam sieviete iesniegusi apelāciju.

Viņa apgalvo, ka dzimusi 1970. gadā un oficiālajos reģistros ir reģistrēta kā Sati un Dursuna Ozmenu meita, taču vēlāk, vien 2017. gadā, uzzinājusi, ka ir adoptēta.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Tipiskākie upuri nav pensionāri! Eksperte atklāj, kādiem cilvēkiem ir vislielākā iespēja iekrist krāpnieku nagos
Autovadītāju ievērībai: šodien visā Latvijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 122 ziemas tehnikas vienības
Gripai šogad ir neparasts simptoms, kas īpaši mulsina pacientus

Sieviete stāsta, ka ap 1970. gadu kādā Turcijas slimnīcā, visticamāk, Ankarā, notikusi zīdaiņu samainīšana. Pēc viņas teiktā, viņas audžu māte slimnīcā dzemdējusi nedzīvu bērnu, savukārt cita sieviete, kura dzemdējusi tajā pašā laikā, bijusi ASV pilsone Sofija. Viņa nodevusi savu jaundzimušo Ozmenu ģimenei, lai viņi bērnu uzaudzinātu un reģistrētu kā savu.

Sofija skaidrojusi šo rīcību ar to, ka bērns esot piedzimis aizliegtu attiecību rezultātā ar Donaldu Trampu. Pēc viņas teiktā, bērns pēc tam ticis audzināts Ozmenu ģimenē kā savējais.

Sieviete lūdza tiesu noteikt paternitāti un veikt ģenētisko testēšanu, tomēr sākotnējā tiesas instance lietu tālāk nevirzīja.

Intervijās Turcijas medijiem sieviete sacījusi, ka var tikai minēt, kā Tramps un Sofija varēja iepazīties. Viņas audžu māte stāstījusi – brīdī, kad bērni tika samainīti, Sofija esot parādījusi Trampa fotogrāfiju un stāstījusi par bērna tēvu.

Nekla norāda, ka vēlas runāt ar Trampu un uzsver, ka nevēlas viņam sagādāt problēmas. Viņas mērķis ir tikai noskaidrot patiesību, un viņa ir gatava to pierādīt ar DNS testu, ja viņš tam piekristu.

Tiek ziņots, ka tiesa prasību noraidījusi pierādījumu trūkuma dēļ, tomēr Nekla nav gatava padoties, viņa ir iesniegusi apelāciju un nosūtījusi iesniegumus arī ASV vēstniecībai un tiesām ASV.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šamaņiem, kas it kā paredzējuši Maduro gāšanu, ir ne mazāk sliktas ziņas ASV un Trampam
Kokteilis
VIDEO. “Miegainais Dons” – Televīzijas kameras pieķer Trampu iemiegam Ovālajā kabinetā svarīga paziņojuma laikā
Kokteilis
“Mana un Guntara mamma zināja…” Andris Račs pēc satikšanās ar brāļa neatzītajiem bērniem sniedzis atklātu komentāru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.