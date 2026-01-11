Foto: Ekrānuzņēmumi no video “Facebook”

VIDEO. Smags ceļu satiksmes negadījums pie Ķemeriem – gājuši bojā trīs cilvēki 45

LETA, LA.lv
16:43, 11. janvāris 2026
Svētdien avārijā Tukuma novadā bojā gājušas trīs personas, pavēstījusi Valsts policija.

Plkst. 15.17 saņemts izsaukums uz Tukuma novadu, Smārdes pagastu, kur notikusi sadursme starp sešām automašīnām, no kurām viena ir kravas automašīna.

Sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušas trīs personas, kas atradušās automašīnā “Toyota Hilux”. Policija turpina darbu notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus. Šobrīd satiksme negadījuma vietā ir bloķēta.

Valsts policija atgādina, ka svētdien snigšanas dēļ daudzviet Latvijā ir apgrūtināta braukšana. Policija aicina vadītājus nesteigties, ievērot ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un drošu distanci.

Kā redzams aculiecinieku uzņemtajos video fragmentos, kas publicēts sociālajos tīklos, viena no vieglajām automašīnām saspiesta starp kokiem un kravas transportlīdzekli.

Apbraukšana iespējama:
– pa P101 Kalnciems–Kūdra
– pa A9 Rīga–Liepāja
– pa P98 Jelgava–Tūšķi–Tukums

