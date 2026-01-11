Ne viss ir tā, kā jūs iedomājaties! Nosaukti 2025.gada populārākie jaundzimušo vārdi Daugavpilī 0
Populārākie jaundzimušo vārdi Daugavpilī 2025. gadā bijuši Dāvids un Mija, informē pilsētas pašvaldība.
2025. gadā Daugavpilī reģistrēti 432 jaundzimušie. 210 no jaundzimušajiem ir zēni un 222 – meitenes. 163 ģimenēm pagājušajā gadā piedzima pirmais bērns, savukārt vienai ģimenei pasaulē nāca desmitais mazulis. 2025. gadā Daugavpilī pasaulē nāca četri dvīņu pāri.
Pērn populārākie jaundzimušo vārdi zēniem bija Dāvids, pie šāda vārda tiekot 12 bērniem. Desmit zēni nosaukti par Aleksandru, septiņi – par Dominiku, seši – par Mihailu. Populāri bijuši arī vārdi Artjoms, Marks un Jegors.
Savukārt 11 meitenēm izvēlēts vārds Mija, desmit – Olīvija. Deviņas meitenes nosauktas par Amēliju, tikpat – par Sofiju. Populāri vārdi pilsētā pērn bijuši arī Jeva, Alise un Emīlija.
Starp retākajiem zēnu vārdiem bija Nolans, Ahmeds, Sems, Meilans un Justians, savukārt meitenēm – Oktavija, Naja, Kiara, Felicita un Flavija.
Jau ziņots, ka 2025. gadā Daugavpilī piedzimuši 432 jaundzimušie, kas ir par 58 bērniem mazāk nekā 2024. gadā, liecina Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas apkopotie dati.