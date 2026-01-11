Foto-LETA/AFP

Ne viss ir tā, kā jūs iedomājaties! Nosaukti 2025.gada populārākie jaundzimušo vārdi Daugavpilī 0

LETA
15:34, 11. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Populārākie jaundzimušo vārdi Daugavpilī 2025. gadā bijuši Dāvids un Mija, informē pilsētas pašvaldība.

Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Tehniskās apskates laikā notiek dīvainas lietas – fenomens, par kuru neviens skaļi nerunā
FOTO. “Lūk, šādas personības maina likteņus!” Sērojošā sieva un daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki atvadās no Imanta Freiberga
Lasīt citas ziņas

2025. gadā Daugavpilī reģistrēti 432 jaundzimušie. 210 no jaundzimušajiem ir zēni un 222 – meitenes. 163 ģimenēm pagājušajā gadā piedzima pirmais bērns, savukārt vienai ģimenei pasaulē nāca desmitais mazulis. 2025. gadā Daugavpilī pasaulē nāca četri dvīņu pāri.

Pērn populārākie jaundzimušo vārdi zēniem bija Dāvids, pie šāda vārda tiekot 12 bērniem. Desmit zēni nosaukti par Aleksandru, septiņi – par Dominiku, seši – par Mihailu. Populāri bijuši arī vārdi Artjoms, Marks un Jegors.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziema turpina rādīt zobiņus: naktī temperatūra vietām var noslīdēt pat līdz -20 grādiem
Kas notiek? Kremlis steidzami meklē jaunu ietekmīgu cilvēku Čečenijas pārvaldei
Kokteilis
Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai

Savukārt 11 meitenēm izvēlēts vārds Mija, desmit – Olīvija. Deviņas meitenes nosauktas par Amēliju, tikpat – par Sofiju. Populāri vārdi pilsētā pērn bijuši arī Jeva, Alise un Emīlija.

Starp retākajiem zēnu vārdiem bija Nolans, Ahmeds, Sems, Meilans un Justians, savukārt meitenēm – Oktavija, Naja, Kiara, Felicita un Flavija.

Jau ziņots, ka 2025. gadā Daugavpilī piedzimuši 432 jaundzimušie, kas ir par 58 bērniem mazāk nekā 2024. gadā, liecina Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas apkopotie dati.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Kas notiek aiz TV ekrāniem Daugavpilī? Valsts policija veic kratīšanu un atklāj pārsteidzošas lietas
Padsmit tūkstoši eiro mēnesī par matraci, segu, spilvenu un spaini telpas vidū tualetes vajadzībām: atskurbtuve Daugavpilī raisa jautājumus
Daļa daugavpiliešu palikuši bez ūdens; vai tas draud arī pārējai Latvijai?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.