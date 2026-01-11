“Runa ir ne tikai par Ukrainu!” Eksperts lēš, ka šis varētu kļūt par desmitgades bīstamāko gadu 0
“Domājot par 2026. gadu, es iztēlojos nākotni ar vēl lielāku haosu nekā 2025. gadā. Man ir sajūta, ka šī nestabilitāte tikai pasliktināsies. Un runa ir ne tikai par Ukrainu — visa pasaule nonāk jaunā turbulences fāzē,” sociālajā vietnē “Facebook” raksta ukraiņu publicists Vitālijs Portņikovs.
Eksperts atklāti dalījies pārdomās, ko šis gads varētu nest. “Ko tas nozīmē praksē? Sarunas starp Ukrainu un Krieviju turpināsies, taču bez reāla izrāviena. Tikmēr ASV un citas Rietumvalstis palielinās spiedienu uz Kremli. Karadarbība turpināsies. Tā būs mazāk intensīva nekā 2025. gada otrajā pusē, taču tā paliks sistēmiska. Krievija turpinās uzbrukt mūsu enerģētikas infrastruktūrai, īpaši Dņepras kreisajā krastā. Viņu mērķis ir atkal izprovocēt liela mēroga elektroenerģijas padeves pārtraukumus un atspējot sistēmu.
Savukārt Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūrai, graujot tās naftas ieņēmumus. Šis process jau sāk darboties saistībā ar jaunajām ASV sankcijām, kas ir ieviestas un tiks paplašinātas.
Taču šī ir tikai daļa no plašākiem globāliem nemieriem. Krievijas hibrīdkarš pret Eiropas valstīm kļūst arvien redzamāka un satraucošāka tendence.
“Tomēr uzbrukumi mūsu infrastruktūrai nenovedīs pie tādas kapitulācijas, kādu Maskava vēlas; tas jau ir pierādījies. Visvairāk mani uztrauc cits scenārijs: potenciāls konflikts, kas teorētiski varētu sašķelt Rietumus. Visbīstamākais variants ir ASV militārs mēģinājums iegūt kontroli pār Grenlandi. Tā būtu politiska katastrofa, apšaubītu NATO nākotni un izraisītu dziļu plaisu Eiropas Savienībā.
Es neuzskatu šo scenāriju par ticamu, bet risks diemžēl pastāv. Tas nozīmē arī pakāpeniskas Rietumu vienotības vājināšanās draudus.
Papildus tam notiek attiecību eskalācija starp ASV un Ķīnu. Pekina, visticamāk, izmantos globālo spriedzi, lai nostiprinātu savu pozīciju reģionā. Lai gan konflikts par Taivānu, iespējams, neizcelsies jau 2026. gadā, Sji Dzjiņpina flirts ar konfrontāciju turpināsies. Iespējams, viņš mēģinās izmantot Taivānu kā spiediena un šantāžas instrumentu pret Donaldu Trampu. Tas viss notiks ASV vēlēšanu kampaņas fonā. Daudzi Trampa administrācijas lēmumi, lai arī šķietami neloģiski no ārpolitikas viedokļa, būs pilnīgi racionāli no viņa personīgās cīņas par varas saglabāšanu viedokļa. Gandrīz noteikti viņš kampaņā vadīs saukli: “Republikāņi vai impīčments”. Vai impīčments ir iespējams? No pirmā acu uzmetiena nē. Demokrāti var iegūt vairākumu Pārstāvju palātā, taču maz ticams, ka viņi nodrošinās 67 balsis Senātā, kas nepieciešamas Trampa atcelšanai no amata. Tomēr pat impīčmenta draudi jau ir destabilizējošs faktors.
Demokrātu uzvara pārvērstu Trampu par klibu pīli ilgi pirms 2028. gada, un jautājums par pēcteci kļūtu par jutīgu tēmu ne tikai republikāņiem, bet arī demokrātiem. Tas arī grautu sistēmu.
Es nepārspīlēju, sakot, ka 2026. gads būs politiskās un ekonomiskās nenoteiktības gads. Un potenciālu katastrofu gads,” tiešs savā viedoklī ir ukraiņu eksperts.