Vladimirs Putins un Ramzans Kadirovs
Vladimirs Putins un Ramzans Kadirovs
Foto. Scanpix/LETA. Kolāža: LA.lv

Kas notiek? Kremlis steidzami meklē jaunu ietekmīgu cilvēku Čečenijas pārvaldei 0

LA.LV
15:09, 11. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Kā ziņo ārvalstu mediji, Čečenijas valdniekam Ramzanam Kadirovam (Krievija) ir nieru mazspēja un tiek veikta dialīze. Avoti norāda, ka viņš atrodas slimnīcā, un kopā ar viņu ir ģimenes klana locekļi, kas ieradušies ne tikai no dažādiem Krievijas reģioniem, bet arī no citām valstīm.

Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Tehniskās apskates laikā notiek dīvainas lietas – fenomens, par kuru neviens skaļi nerunā
FOTO. “Lūk, šādas personības maina likteņus!” Sērojošā sieva un daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki atvadās no Imanta Freiberga
Lasīt citas ziņas

Viens no avotiem norāda, ka, tā kā Kadirovam ir nopietnas veselības problēmas, tiek meklēts aizvietotājs. Medijs “Nexta” sociālajā vietnē “X” vēsta: “Kadirova nieres ir pārstājušas darboties. Kremlis steidzami meklē jaunu ietekmīgu personu Čečenijas pārvaldei, ziņo avoti Ukrainas militārajā izlūkdienestā (HUR). Kadirovs pašlaik atrodas savā privātajā slimnīcā — tur ir sapulcējušies viņa ģimenes locekļi.”

Starp kandidātiem ir Kadirova vecākais dēls Ahmats, kā arī Čečenijas valdības vadītājs Magomeds Daudovs un “Ahmat” vienības komandieris Apti Alaudinovs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai
TV24
Tipiskākie upuri nav pensionāri! Eksperte atklāj, kādiem cilvēkiem ir vislielākā iespēja iekrist krāpnieku nagos
Autovadītāju ievērībai: šodien visā Latvijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 122 ziemas tehnikas vienības

Kā zināms, janvārī Kadirovs iecēla savu 20 gadus veco dēlu Ahmatu par republikas valdības vadītāja vietnieka pienākumu izpildītāju.

Papildus Ahmatam Kadirovam paaugstinājumu saņēma arī nacionālās politikas, ārējo sakaru, preses un informācijas ministrs Ahmeds Dudajevs. Pēc Ramzana Kadirova teiktā, lēmumi par personālu tika pieņemti pēc Čečenijas valdības vadītāja Magomeda Daudova ierosinājuma.

Tika atzīmēts, ka Kadirovs nekomentēja, vai viņa dēla iecelšana amatā ir saistīta ar ziņām par viņa paša veselību. Pagājušā gada beigās vairāki plašsaziņas līdzekļi rakstīja par iespējamo Čečenijas vadītāja hospitalizāciju Maskavā, taču oficiāla apstiprinājuma šai informācijai nebija.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kadirovs izaicina Putinu? Kremlis nikns par Čečenijas līdera vēlmi nodot varu savam dēlam. Briest sprādzienbīstams konflikts
Slepkavības mēģinājums vai nelaimes gadījums? Turcijā jūrā gandrīz noslīcis Kadirovs: atklāj notikušā detaļas
VIDEO. Bezmaz dzīres – smalki auto, bīstami vīri, šāvieni gaisā. Ko kadirovieši svin degvielas uzpildes stacijā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.