Kas notiek? Kremlis steidzami meklē jaunu ietekmīgu cilvēku Čečenijas pārvaldei 0
Kā ziņo ārvalstu mediji, Čečenijas valdniekam Ramzanam Kadirovam (Krievija) ir nieru mazspēja un tiek veikta dialīze. Avoti norāda, ka viņš atrodas slimnīcā, un kopā ar viņu ir ģimenes klana locekļi, kas ieradušies ne tikai no dažādiem Krievijas reģioniem, bet arī no citām valstīm.
Viens no avotiem norāda, ka, tā kā Kadirovam ir nopietnas veselības problēmas, tiek meklēts aizvietotājs. Medijs “Nexta” sociālajā vietnē “X” vēsta: “Kadirova nieres ir pārstājušas darboties. Kremlis steidzami meklē jaunu ietekmīgu personu Čečenijas pārvaldei, ziņo avoti Ukrainas militārajā izlūkdienestā (HUR). Kadirovs pašlaik atrodas savā privātajā slimnīcā — tur ir sapulcējušies viņa ģimenes locekļi.”
Starp kandidātiem ir Kadirova vecākais dēls Ahmats, kā arī Čečenijas valdības vadītājs Magomeds Daudovs un “Ahmat” vienības komandieris Apti Alaudinovs.
Kā zināms, janvārī Kadirovs iecēla savu 20 gadus veco dēlu Ahmatu par republikas valdības vadītāja vietnieka pienākumu izpildītāju.
Papildus Ahmatam Kadirovam paaugstinājumu saņēma arī nacionālās politikas, ārējo sakaru, preses un informācijas ministrs Ahmeds Dudajevs. Pēc Ramzana Kadirova teiktā, lēmumi par personālu tika pieņemti pēc Čečenijas valdības vadītāja Magomeda Daudova ierosinājuma.
Tika atzīmēts, ka Kadirovs nekomentēja, vai viņa dēla iecelšana amatā ir saistīta ar ziņām par viņa paša veselību. Pagājušā gada beigās vairāki plašsaziņas līdzekļi rakstīja par iespējamo Čečenijas vadītāja hospitalizāciju Maskavā, taču oficiāla apstiprinājuma šai informācijai nebija.
