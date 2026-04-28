Krievijas studenti notic, ka runā ar "savējo", taču tas izrādījās viltīgs ukraiņu triks
Ukraiņi veikuši efektīvu psiholoģisko operāciju, kas vērsta pret studentu mobilizēšanu Krievijas bruņoto spēku rindās. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Studenti tika iedzīti klasē un domāja, ka ir pieslēgušies tiešsaistes sarunai ar Krievijas karavīru, taču beigās izrādījās, ka tas bija ukrainis.
Ukrainas karavīrs brīdināja, ka, ja viņi parādīsies Ukrainā, visi tiks nogalināti, jo viņu sejas, tostarp arī rektora, ir fiksētas, un Ukrainā “kapi esot lieli”.
J. Slaidiņš stāsta, ka Krievijas augstākās izglītības ministrs Valērijs Faļkovs devis rīkojumu, ka vismaz diviem procentiem studentu jānoslēdz līgumi par dienestu bruņotajos spēkos.
Priekšroka tiek dota tiem, kuriem ir akadēmiskie parādi, un, kā norāda Slaidiņš, tiek solīti arī “burkāni” – tie, kuri pabeigs dienestu, varēs mācīties bez maksas.
