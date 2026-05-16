Čudars par IT sistēmu Saeimas vēlēšanām: Nekāda pamata šaubām!
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars uzsver, ka nav pamata šaubām par IT sistēmu izmantošanu Saeimas vēlēšanās. Viņš skaidro, ka valdība ir lēmusi sistēmas izstrādi vai pielāgošanu konkrētajām vēlēšanām īstenot, iesaistot trīs kapitālsabiedrības, kuras ir valsts vai daļējā valsts kontrolē — “Latvijas valsts mežus”, “Latvijas mobilo telefonu” un “Tet”.
Čudars norāda, ka šāds risinājums izvēlēts tieši tādēļ, lai viestu skaidrību un noņemtu jebkādu šaubu ēnu par IT sistēmu pielietojamību Saeimas vēlēšanās. Viņš uzsver, ka līgumi šobrīd ir noslēgti un darbs norit atbilstoši grafikam.
Ministrs skaidro, ka līdz 30. jūnijam, aptuveni trīs mēnešus pirms vēlēšanu procesa, sistēmām jābūt jau testētām un pārbaudītām. Pēc tam tajās vairs nebūtu jānotiek būtiskām izmaiņām līdz pat vēlēšanām.
Čudars uzsver, ka atbildīgā ministrija seko līdzi šim procesam, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu pilnu funkcionalitāti un drošību.
Viņš arī norāda, ka šādas sistēmas ir izmantotas jau iepriekš, tāpēc runa nav par kaut ko pilnīgi jaunu. Pašlaik svarīgākais ir šo sistēmu pielāgošana konkrētajām vēlēšanām un spēkā esošajiem normatīvajiem regulējumiem, jo katrām vēlēšanām ir savas prasības.