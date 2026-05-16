Mācību gada beigās esam aktualizējuši tēmu par mūsu valsts izglītības sistēmu. Redakcijā ienāk daudzu skolotāju, skolu darbinieku, vecāku, arī pašu bērnu vēstules, tāpēc laiku pa laikam tās publicējam, lai dotu iespēju paust viedokli, kā arī rosinātu likumu pieņēmējus un mācību programmu veidotājus aizdomāties, kādai tad jābūt labai mūsdienu izglītībai.
Šoreiz dalāmies ar kādas skolas psiholoģes Agritas ziņu, jo tieši viņas amatā, iespējams, vislabāk var novērot, kā tad jūtas skolēni šajā izglītības sistēmā.
Psiholoģe uzskata, ka no pašreizējās sistēmas cieš gan apzinīgie, gan neapzinīgie skolēni, gan arī tie, kuriem ir kādas mācīšanās grūtības vai traucējumi.
Bet arī neapzinīgajiem ar jauno sistēmu ir nodarīts ļaunums: “Viņiem vairs nav jēgas iemācīties to, kas sākumā nav ticis pietiekami apgūts, jo skaidrs, ka labot tāpat nevarēs. Līdz ar to tiek iegūti pamatīgi un bieži vien neaizlāpāmi zināšanu robi, kas būtiski palielina nesekmīgo skaitu,” norāda psiholoģe. Viņai ir sajūta, ka vairāk bērnu paliks uz otru gadu vai pārtrauks mācības priekšlaicīgi.
Bet vēl absurdāka ir sistēma, ja runājam par skolēniem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem: “Kā mēs varam diskutēt par brīnišķīgi pasludināto iekļaujošo izglītību, ja šie skolēni pat tad, kad atzīmes vēl drīkstēja labot, bija pakļauti augstiem riskiem? Tagad viņiem ir vēl daudz grūtāk.”
Psiholoģe nesaprot, kādēļ par šo visu tik maz tiek runāts. Vai tiešām tiks turpināts kropļot skolu psihoemocionālo vidi, skolēnu labsajūtu un zināšanu apguves kvalitāti? Tie, kas uz šo noraugās skolas ikdienas dzīvē, nespējot saprast, par ko tiek domāts ministriju kabinetos, kāpēc tiek pieļautas tik postošas sekas uz bērniem?
LA.LV redakcijas vārdā jautājumi tiks sūtīti arī Izglītības un zinātnes ministrijai, taču tikmēr aicinām turpināt dalīties pārdomās par izglītības sistēmu, pastāstot mums konkrētus piemērus, ar ko saskaraties kā skolēni, skolu darbinieki vai vecāki! Kopā runājot, spēks ir lielāks. Mans e-pasts ir jūsu rīcībā [email protected]!
