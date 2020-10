Begonijas ledusskapī? Jā, līdz pavasarim!

Košās un izturīgās begonijas ir Siguldas daiļdārzu saimnieku dāvana. Foto – Uldis Muzikants

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Kā ziemināt begonijas, ja man ir tikai dzīvoklis?” – jautā Aldis no Jūrmalas.

Viens no vienkāršākajiem un drošākajiem veidiem ir begonijas gumus ievietot ledusskapja dārzeņu nodalījumā. Pirms tam katru iepako virtuves papīra dvieļa vai avīzes gabaliņā. Šī amortizācijas kārta pasargās gan no mitruma, gan temperatūras svārstībām. Ik pa laikam pārbauda, vai gumiem nepil virsū mitrums no ledusskapja kondensāta.

Ja gumu ir vairāk, tos var glabāt arī citā vietā, taču gaisa temperatūra nedrīkst noslīdēt zem nulles vai pakāpties virs 7 grādiem. Optimālā būtu stabila 4–6 grādu temperatūra. Turklāt gumiem vajadzīga tumsa, lai tie nelaikā neatmostos un nesāktu stīdzēt.

Gumu atbrīvo no augsnes, lakstiem, apžāvē. Tad ievīsta papīrā.

Satītos gumus uzglabā ledusskapja sakņu nodalījumā. Ik pa laikam pārbauda, vai nepelē, vai nav par mitru.