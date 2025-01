Keita Midltone, Megana Mārkla un Pipa Midltone apmeklē Vimbldonas tenisa turnīru. Foto: PA IMAGES/ SCANPIX/ LETA

Visiem, kas seko līdzi notikumiem britu karaliskajā ģimenē, ir zināms, ka starp Keitu Midltoni un Meganu Mārklu nav pārāk labas attiecības, taču precīzi nebija zināms, par ko viņas abas ir sastrīdējušās. Portāls Tyla.com atklājis iespējamo iemeslu.

Konflikts noticis kādā telefoniskā sarakstē 2018.gadā. Šī sarakste Keitai likusi raudāt, jo tajā runa bijusi par viņas meitu Šarloti.

Abas sievietes gan šobrīd ir atzinušas, ka šīs vārdu pārmaiņas esot piemirstas un piedotas, tomēr skaidrs, ka jautājumus par bērniem jūtīgi uztver ikviena sieviete.

Plašākai sabiedrībai konflikta būtību atklājis princis Harijs, detaļas atklājot savos memuāros, kur publicēts arī ekrānuzņēmums no sarakstes.

Keitas un Viljama meitai šarlotei pirms Harija un Meganas kāzām bijis jāpiedalās līgavas ballītē, taču Keita un Megana sastrīdējušās par Šarlotes kleitu. Keita esot vien 4 dienas pirms pasākuma sazinājusies ar Meganu, paziņojot, ka kleitu būs jāpāršuj.

Megana neesot sākotnēji reaģējusi uz Keitas ziņu, par ko Keita apvainojusies. “Mega uzreiz neatbildēja, jo viņai bija daudz darāmā saistībā ar kāzām, bet viņa arī netika galā ar haosu saistībā ar savu tēvu. Mega otrā rītā nosūtīja Keitai atbildi, ka mūsu drēbnieks varēs palīdzēt,” atklājis Harijs.

Ar to neesot bijis pietiekami. Paralēli Megana esot satraukusies, jo viņas tēvam bijusi nepieciešama operācija, kā arī viņš neesot varējis ierasties uz kāzām.

Tikmēr Keita esot turpinājusi sūdzēties, ka Šarlotes kleita ir pārāk gara, meita esot raudājusi, kad mājā to uzvilka.

Megana vēlreiz esot atbildējusi: “Es jau teicu, ka drēbnieks būs jau no plkst. 8.00. Varat atvest Šarloti, lai kleitu pielabotu. Tā to dara visas mammas.”

Uz to Keita atbildējusi: “Nē, visas kleitas nav jāpārtaisa.”

Cita starpā Megana esot Keitai pajautājusi, vai viņa zina, kāda ir situācija ar Meganas tēvu, uz ko Keita atbildējusi apstiprinoši.

Pēc šīs sarakstes Harijs esot Meganu atradis raudam. Vēlāk Keita esot ieradusies ciemos ar ziedu pušķi un atvainošanos. Plašāk šo tēmu neviens cits no karaliskās ģimenes nav komentējis.