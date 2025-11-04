Beidzot izziņots, kad skolēniem nākamgad pavasarī sāksies centralizētie eksāmeni un kad izsniegs sertifikātus 0
Skolēnu valsts pārbaudes darbu sesija sāksies 2026. gada 11. maijā ar vidusskolas augstākā līmeņa eksāmenu sociālajās zinībās, paredz otrdien valdībā apstiprinātais centralizēto eksāmenu grafiks 2025./2026. mācību gadam.
Eksāmenu sesija vidusskolēniem noslēgsies 12. jūnijā ar augstākā līmeņa eksāmenu ģeogrāfijā.
Optimālā un augstākā līmeņa eksāmenu svešvalodā vidusskolēni kārtos no 25. līdz 28. maijam, matemātikā – 1. jūnijā, bet latviešu valodā – no 3. līdz 5. jūnijam.
Šajā mācību gadā pirmo reizi tiks īstenoti optimālā līmeņa eksāmeni ķīmijā, fizikā un bioloģijā – attiecīgi 18., 20. un 22. maijā. No šī pārbaudījuma gan būs atbrīvoti tie skolēni, kuri iepriekšējos divos gados kādā no dabaszinātņu kursiem jau ir pildījuši monitoringa darbu.
Centralizēto eksāmenu sesija 9. klases skolēniem sāksies 19. maijā ar eksāmenu latviešu valodā. Eksāmenu matemātikā skolēni kārtos 26. maijā. Savukārt svešvalodās – angļu, vācu vai franču valodā – eksāmena vietā būs monitoringa darbs divās daļās – rakstu un mutvārdu. Angļu valodā pārbaudījums notiks no 22. līdz 24. aprīlim, bet vācu un franču valodā – 22. aprīlī.
Valdība otrdien pieņēma arī grozījumus noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Izmaiņas paredz vienkāršot pieteikšanās un apstiprināšanas procedūras, noteikt eksāmenu ekspertu un vērtētāju atlaišanas prasības, sakārtot informācijas sistēmu izmantošanu procesā, kā arī uzlabot pedagogu profesionālo pilnveidi un rezultātu pieejamību. Tāpat precizētas eksāmenu organizēšanas iespējas dažādām izglītojamo grupām, piemēram, ieslodzījumu vietās.
Sertifikātus par pamatizglītību plānots izsniegt no 26. jūnija, bet par vispārējo vidējo izglītību – no 3. jūlija. Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par pamatizglītību varētu izsniegt, sākot ar 30. jūniju, bet par vispārējo vidējo izglītību – no 17. jūlija.
Nākamgad aprīlī gaidāmi arī monitoringa darbi 3. un 6. klasēm tekstpratībā, dabaszinātņu pratībā un rēķinpratībā, bet 2., 5. un 8. klases skolēni pildīs monitoringa darbu par rezultātiem, pārejot uz mācībām tikai latviešu valodā.