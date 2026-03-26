“Beidzot satiku zaļo kursu.” Autovadītājs pārsteigts, ka, lai izietu tehnisko apskati, auto jāiegulda 2000 eiro 0
Ir pienācis laiks, kad visi sākuši domāt par vidi. Videi draudzīgākas alternatīvas tiek meklētas teju jebkurā sfērā, taču nav noslēpums, ka daļai iedzīvotāju tas rada virkni neērtību un, iespējams, pat papildu izmaksas.
Sociālo mediju platformā “X” lietotājs ar segvārdu @Dievasuns aizsāka diskusiju: “Beidzot satiku “zaļo kursu”. 10 gadu vecam dīzelim nedod apskati dēļ izplūdes daļiņām. Mainīt kvēpu filtru par 2000 eiro?
Ir sajūta, ka visi to var atļauties vai arī pirkt jaunus elektro auto? Jautājums, protams, retorisks sarkasma mērcē.”
Muhtars atzīstas, ka jau ilgi izmanto dīzeļauto: “Kā ilgstošs dīzeļauto braucējs teikšu, ka galvenā problēma ar mūsdienu dīzeļiem ir nevis zaļais kurss, bet neatbilstoša ekspluatācija.
Attiecīgi daļiņas jau ir tikai sekas citām problēmām dzinējā. Tā teikt – nevar nopirkt 150 + zirgspēku dīzeli un visu laiku braukt ar 1500–1800 apgriezieniem, jo jaudas taču pietiek.”
Arī Atim ir ko piebilst: “Vienmēr esmu braucis tikai ar benzīna mašīnām, un visas šīs dīzeļistu problēmas mani neietekmē. Šobrīd arī braukt ar benzīnu ir izdevīgāk.”
CSDD iepriekš informēja, ka, rūpējoties par sabiedrības veselību un apkārtējo vidi, no 2025. gada 1. janvāra transportlīdzekļu tehniskajā apskatē tika ieviesta jauna atgāzu pārbaudes metode, ar kuras palīdzību var noteikt cieto daļiņu filtra tehnisko stāvokli.
Mērierīce atgāzēs nosaka cieto daļiņu koncentrāciju automobiļiem ar dīzeļmotoriem, kuru pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kuri pirmo reizi reģistrēti, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.
Jāpiezīmē, ka jaunajām tehniskajām prasībām bija noteikts pārejas periods no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim. Ja atgāzu mērījums pārejas periodā pārsniedza noteikto cieto daļiņu koncentrācijas līmeni, tas tika vērtēts ar 1. vērtējumu, un līdz nākamajai tehniskajai apskatei defekts bija jānovērš.
Savukārt, sākot ar 2026. gada 1. janvāri, tas tiek vērtēts ar 2. vērtējumu, kas nozīmē, ka transportlīdzekļa īpašniekam defekts ir jānovērš viena mēneša laikā un transportlīdzeklis jāuzrāda atkārtotai tehniskajai apskatei.
Dīzeļmotoru cieto daļiņu filtrs transportlīdzekļu uzbūvē ir ļoti svarīgs, jo tas neitralizē kaitīgās atgāzes. Ja filtra nav vai tas nefunkcionē pareizi, veselībai un videi bīstamās atgāzu daļiņas nonāk gaisā un dabā, kas ir viens no sirds un asinsvadu slimību, kā arī plaušu vēža riska faktoriem.
Ja agrāk no transportlīdzekļa izpūtēja izvadītie dūmi bija vizuāli redzami, tad tagad kaitīgās vielas, kas izdalās braukšanas laikā, ar aci bieži vien nav pamanāmas.
