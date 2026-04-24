“Beigās visas balsis skaitīs ar rokām!” Sprindžuks par vēlēšanu neskaidrībām 0

22:38, 24. aprīlis 2026
Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Preses Klubs” norāda, ka, neskatoties uz problēmām ar digitālajiem risinājumiem, vēlēšanas Latvijā notiks. Tomēr kā alternatīva tiek apsvērta manuāla balsu skaitīšana, kas nozīmētu būtisku slodzi vēlēšanu komisiju darbiniekiem.

Sprindžuks uzsver, ka šāds scenārijs nozīmētu garas darba stundas un negulētas naktis vēlēšanu procesā iesaistītajiem, kā arī papildu izmaksas nodokļu maksātājiem. Lai gan tehniski šādu procesu iespējams nodrošināt, tas nav uzskatāms par efektīvu vai mūsdienīgu risinājumu.

Vienlaikus viņš pauž nopietnas bažas par digitālās sistēmas izmantošanu. Pēc viņa teiktā, viss ar šo projektu saistītais šobrīd ir “saindēts” – gan izmantotie Eiropas Savienības fondi, gan iesaistītās kompānijas, pret kurām izvirzītas nopietnas apsūdzības. Tas rada jautājumu, vai pat funkcionējošus digitālos rīkus vispār drīkst izmantot vēlēšanu procesā.

Papildu neskaidrības rada arī institucionālā atbildība – digitālajai aģentūrai faktiski tiek atņemta tās līdzšinējā loma, un nav skaidrs, vai citas institūcijas, tostarp Latvijas Mobilais Telefons, spēs pietiekami īsā laikā pārņemt šo funkciju.

Sprindžuks atzīst, ka informācija par iespējamiem risinājumiem ir ierobežota, un situācija attīstās strauji, tāpēc galīgais lēmums par tehnisko nodrošinājumu vēl nav skaidrs.

