Foto: Edijs Pālens/LETA

Saeimā atgriežas trīs bijušie ministri: Siliņai uzticēta ietekmīgas komisijas vadība 39

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LETA
9:50, 11. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Ziņa papildināta plkst. 12.25.

Parlamentārieši ceturtdien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai (JV) un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei (JV).

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Tāpat Saeimas deputāta mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim (ZZS). Vienlaikus parlamentārieši apstiprināja deputāta mandātus uz laiku Ingai Priedei (AS) un Normundam Dzintaram (NA).

Tiek prognozēts, ka pēc deputāta pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru patlaban vada Edmunds Cepurītis (P).

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Kā zināms, pēc valdības izmaiņām un jaunas valdības apstiprināšanas būtiskas Saeimas sastāva izmaiņas notikušas arī parlamentā. “Jaunās vienotības” ministriem un bijušajai premjerei atgriežoties Saeimā, vairākiem deputātiem, kuri parlamentā strādāja uz tā dēvētajiem mīkstajiem mandātiem, tostarp Jānim Zariņam, Viesturam Zariņam, Gatim Liepiņam un Ingrīdai Circenei, mandāti jānoliek.

Saeima ceturtdien pieņēma vairākus lēmumus par izmaiņām parlamenta komisiju sastāvā, ievēlot un atsaucot deputātus no dažādām komisijām.

Siliņa ievēlēta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, par ko nobalsoja 75 deputāti, vienam balsojot pret. Tāpat viņa ievēlēta Eiropas lietu komisijā, šo lēmumu atbalstot 81 deputātam.

Savukārt Lībiņa-Egnere ievēlēta Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

Saeima lēma arī par vairāku deputātu atsaukšanu no komisijām. No Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas atsaukts Raimonds Bergmanis (AS), no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas – Raivis Kalējs (AS), no Ilgtspējīgas attīstības komisijas – Aiva Vīksna (AS), savukārt no Ārlietu komisijas – Juris Viļums (AS).

Vienlaikus Bergmanis ievēlēts Nacionālās drošības komisijā, bet Kalējs – Ārlietu komisijā. Tāpat Vīksna ievēlēta Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, bet Viļums – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.

Saeima arī lēma par Priedes ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, kā arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.

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