Ir vērts izmēģināt! Kartupeļu un redīsu biezzupas recepte 0
Redīss ir viens no pirmajiem dārzeņiem, kas spēj mazināt pavasara nogurumu un vitamīnu defi cītu. Tajā ir krietns lādiņš C vitamīna, kā arī B grupas vitamīni, kas atbildīgi par atmiņu, stimulē centrālo nervu sistēmu, stabilizē cukura līmeni asinīs. Kālijs un dzelzs – galvenie mikroelementi. Fermenti, kas ir redīsā, aktivizē vielmaiņu, tāpēc pavasara piknikā tas lieliski iederas kopā ar ceptu gaļu. Šoreiz iedvesmai – redīsu zupa.
Sastāvdaļas
500 g redīsu
2–3 kartupeļi
1 sarkanais sīpols
0,5 l dārzeņu buljona
olīveļļa
sāls, pipari
3 ēdamkarotes skābā krējuma
dilles, lociņi
Pagatavošana
Dažus redīsus atliek dekorēšanai, bet pārējos sagriež šķēlītēs. Smalki sagriež sīpolu.
Redīsus un sīpolus liek uz pannas sakarsētā eļļā un maisot cep, līdz redīsi caurspīdīgi.
Liek katliņā, pievieno smalki sagrieztus kartupeļus un pārlej dārzeņu buljonu. Pieber sāli, piparus un vāra, līdz kartupeļi mīksti. Sablendē. Pievieno krējumu.
Atliktos redīsus sagriež salmiņos, ripiņās vai sasmalcina, kopā ar zaļumiem uzkaisa zupai, to pasniedzot.