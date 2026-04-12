Varētu būt nodrošināts supervairākums: zināmi pirmie Ungārijas parlamenta vēlēšanu rezultāti 80
Sākotnējie balsu skaitīšanas rezultāti liecina, ka svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinošā vadībā ir opozīcijā esošā konservatīvā Cieņas un brīvības partija (“Tisza”) Pētera Maģara vadībā.
Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc 60% biļetenu saskaitīšanas, par “Tisza” balsojuši vairāk nekā 52% ungāru, kamēr līdzšinējā premjerministra vadītā nacionālkonservatīvā partija “Fidesz” ieguvusi 38% balsu.
Arī vairumā vienmandātu apgabalu vadībā ir “Tisza” izvirzītie kandidāti.
Saskaņā ar sākotnējiem rezultātiem “Tisza” varētu būt ieguvusi 136 no 199 parlamenta deputātu vietām, nodrošinot sev tā dēvēto supervairākumu, kam nepieciešami vismaz 133 mandāti un kas dotu Maģaram iespēju īstenot radikālas reformas, tajā skaitā izdarīt tam nepieciešamos konstitūcijas grozījumus.
Maģars paziņojis, ka Orbāns jau piezvanījis un atzinis savu sakāvi.
“Premjerministrs Viktors Orbāns tikko piezvanīja, lai apsveiktu mūs ar mūsu uzvaru,” sociālās saziņas vietnēs pavēstījis līdzšinējās opozīcijas līderis.
Uzrunājot savus atbalstītājus “Fidesz” galvenajā mītnē, Orbāns atzina, ka sakāve ir sāpīga, taču rezultāti ir nepārprotami.
Ungārijas vēlēšanu rezultātus atzinīgi novērtējusi Eiropas Komisijas (ES) prezidente Urzula fon der Leiena.
“Eiropas sirds Ungārijā šonakt sit spēcīgāka,” platformā “X” raksta fon der Leiena. “Ungārija ir izvēlējusies Eiropu. Eiropa vienmēr ir izvēlējusies Ungāriju. Valsts atgriezusies uz Eiropas ceļa. Savienība kļuvusi spēcīgāka.”
Galīgie balsu skaitīšanas rezultāti gaidāmi pirmdienas rītā.