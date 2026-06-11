“Tēvs nomiris no alkoholisma, draugs aizsaulē no pārdozēšanas” – Sanda saruna ar 16 gadus vecu stopētāju uzdzen šermuļus 0
Tēvs miris no alkoholisma, 13 gadus vecā draudzene daudz dzer, bet vienaudži lieto narkotikas – marihuānu, “spaisu”, amfetamīnu – šī ir tikai daļa no stāsta, ar ko sociālajos tīklos dalījies autovadītājs Sandis Kalniņš, kurš ceļā no Līvāniem uz Rīgu mašīnā uzņēma 16 gadus vecu stopētāju.
Saruna par dzīvi ātri vien pārvērtās skarbā atklāsmē par to, cik viegli Latvijas reģionos un pilsētās patiesībā ir pieejamas narkotikas un kā tās izposta pusaudžu dzīves.
Viņš raksta: “Šodien bija darīšanas Līvānos. Atceļā uz Rīgu pirms Jēkabpils paņēmu jaunieti, kas stopēja uz mājām Rīgā. Tā aizsākās sarunas par dzīvi, ģimeni, mācībām, nākotnes perspektīvām. Stāsts diezgan drūms, bet ar vēlmi apgūt profesiju, lai nākotnē varētu nodrošināt savu dzīvi. Jaunietim 16 gadi, tēvs nomiris no alkoholisma. Viņam 13 gadus jauna draudzene, kas ļoti daudz dzer, nezina ko darīt. Tā sarunas aizveda pie un par narkotikām.
Ik pa laikam uzpīpē marihuānu, 1 grams maksā 15 eur. Ir arī citas narkotikas – spaisi, sēnes, mdma, amfetamīni, sintētiskā marihuāna, un daudzas citas. Zālītes, pulveri un tabletes. Viņam viens draugs jau viņsaulē no pārdozēšanas. Tas notiekot visai bieži, ir kompānijas, kas izsauc ātros, ir kas vienkārši noklusē kad kāds draugs aiziet, jo nevēlas darīšanas ar “mentiem”. Viņš uz ielas var pateikt, kas lieto marihuānu – skatiens vienā punktā un sārtas acis. Policija esot pāris reizes arī viņu pieķērusi, aizved uz analīzēm, kur var noteikt vai lietojis, nedēļu esot narkotiku pēdas asinīs.
Narkotikas esot pieejamas visur, Cesvainē esot bijuši pat 3 dīleri, Madonā, Cēsīs, Rīgā, Preiļos, visvairāk pieejamas narkotikas esot Ogrē!!!! Uz stabiem ir uzlīmes ar info, kur var dabūt. Dīleri brīvi darbojoties, policija neaiztiekot, jo esot bailes tikt aizvestam uz mežu vai vienkārši uzpirkti. To “veikalu” vadot augstāki cilvēki, kam ir ļoti daudz naudas un ietekme.
Ziniet, braucu, priecājos par skaisto Latviju, sakoptām pilsētām, un te viena jaunieša stāsts par paralēlo realitāti…. Iedevu naudu ceļam un nopirku pārtiku, jo jaunietis teica, ka ļoti grib ēst, pavadīju un novēlēju viņam dzīvē tiekties uz skaistām lietām!”