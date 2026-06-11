Iluastratīvs foto: Pexels.com

VIDEO. Atklātas jaunas detaļas par Upesciemā notriekto pusaudzi: šoferis atklāj, kā viss notika 0

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LA.LV
12:00, 11. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Zināmas precīzākas detaļas par ceļu satiksmes negadījumu Upesciemā, kur trešdienas, 10. jūnija, rītā pie Berģu Mūzikas un mākslas skolas automašīna notrieca 12 gadus vecu zēnu. Par laimi, spēkrata ātrums nebija liels, tāpēc pusaudža dzīvībai briesmas nedraud.

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Kā vēsta raidījums “Degpunktā”, automašīna “Peugeot” aizķēra zēnu brīdī, kad viņš skriešus mēģināja šķērsot gājēju pāreju. Autovadītājs pilnībā uzņemas atbildību par notikušo, taču neslēpj, ka bērns uz ceļa uzradies pilnīgi negaidīti.

“Tuvojoties krustojumam, es skatos, ka abās pusēs neviens negatavojas iet pāri brauktuvei un skatos tālāk. Bija tikko pienācis autobuss. Kā viņš skrēja – vai slīpi, vai kā. Es tikai braucu un redzu, ka pēkšņi skrienošs bērns priekšā,” notikušo atminējās šoferis.

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Pēc trieciena pusaudzis nokrita, bet uzreiz pēc tam mēģināja celties kājās, lai nepalaistu garām skolā paredzēto pārbaudes darbu, taču šoferis viņu atturēja un lika mierīgi pagaidīt līdz mediķu ierašanās brīdim. Trieciens nebija spēcīgs, un zēns šajā reizē ticis cauri vien ar izbīli un punu.

Kā vēstījām iepriekš, avārijai ir vairāki liecinieki, kā arī to ir piefiksējušas videonovērošanas kameras. Operatīvie dienesti zēnu nogādāja slimnīcā detalizētākas pārbaudes veikšanai.

Saistībā ar šo gadījumu Ropažu novada pašvaldība atkārtoti vēršas pie visiem vecākiem, aicinot vēlreiz ar bērniem pārrunāt ceļu satiksmes noteikumus. Pat uz gājēju pārejas pirms iešanas uz ceļa ir obligāti jāpārliecinās, ka transportlīdzekļi ir pilnībā apstājušies.

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