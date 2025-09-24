Skandāli turpina vajāt Lielbritānijas karalisko ģimeni: meli atmaskoti 0
Nepatikšanas Lielbritānijas karaliskajā ģimenē turpinās – šoreiz skandālu epicentrā nonācis princis Endrjū un viņa bijusī sieva Sāra Fergusone, labāk pazīstama kā Fērgija, raksta lrytas.lt.
Pēc tam, kad tika nopludināta vēstuļu sarakste, kurā Fērgija 2011. gadā notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu sauca par savu “labāko draugu”, vairākas labdarības organizācijas no viņas ir novērsušās un sadarbību pārtraukušas.
Vēstulēs rakstītais pauda pilnīgi pretēju informāciju tam, ko viņa publiski bija teikusi, ka nekad nav satikusi Epstīnu, kurš izcieš sodu par seksuālu vardarbību pret bērniem.
Nopludinātajā sarakstē bija redzams, ka Fērdžija ne tikai atvainojās Epšteinam par kādu starpgadījumu starp abiem, bet arī nosauca viņu par “dāsnu, uzticamu un lielisku draugu”. Ironiski, ka tolaik viņa publiski pauda savu riebumu pret pedofiliju, tomēr vēstules atklāja pavisam ko citu. Tas bija smagākais trieciens viņas reputācijai un labdarības darbam.
Bijušas arī runas par to, ka Epstīns viņai aizdevis miljonus. Lielie tēriņi un tieksme dzīvot grezni vairākkārt ir radījuši šaubas par viņas finansiālo stāvokli, un šis skandāls ir vēl vairāk iedragājis sabiedrības uzticību.
Princis Endrjū, kura draudzība ar Epstīnu jau sen ir viena no karstākajām diskusijām, kas karaliskajai ģimenei seko kā ēna, arī bija iesaistīts strīdā. Lai gan princis apgalvoja, ka 2010. gadā pārtrauca saites ar Epstīnu, vēlāk izrādījās, ka viņu attiecības nebija beigušās – parādījās e-pasti, kas liecināja, ka Endrjū joprojām uztur kontaktus, pat organizējot tikšanās ar citām ietekmīgām personām. Viņa slavenā intervija raidījumā “Newsnight” 2019. gadā tikai vēl vairāk vairoja aizdomas un sabiedrības kritiku.
Tas viss rada spriedzi pašā karaliskajā ģimenē. Kā vēsta britu prese, princis Viljams spiež savu tēvu, karali Čārlzu III, lai tas izlēmīgi izslēgtu Endrjū un Fērgiju no oficiālās ģimenes dzīves, jo, viņaprāt, viņi apkauno monarhiju.
Prinča Viljama vilšanās bija redzama pat publiski – Kentas hercogienes bērēs fotogrāfi iemūžināja viņa neapmierinātību, kad viņam nācās stāvēt blakus tēvocim.
“Viņa sejas izteiksme, stāvot blakus Endrjū Kentas hercogienes bērēs, visu izteica. Viljams vēl spēcīgāk nekā karalis uzskata, ka Endrjū un Fērdžija ir apkaunojums, un mudinās savu tēvu rīkoties. Skats, kā šie divi piedzīvojumu meklētāji ballējas pasākumos, ir vienkārši biedējošs,” laikrakstam “Daily Mail” pastāstīja kāds avots.
Viljams arī cenšas panākt prinča Endrjū neatgriezenisku izlikšanu no greznās Karaliskās ložas rezidences, kur viņš un Fērgija dzīvo, tomēr karalis Čārlzs III, tāpat kā pirms viņa nelaiķe karaliene Elizabete II, nevēlas pilnībā pārtraukt attiecības.