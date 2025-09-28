“Tie ir visur – skapjos, gultā…” Keita Midltone atklāj prinča Luisa jauno kaislību 0
Rudens vēsmas atnes ne tikai krāsainas lapas, bet arī jaunas iedvesmas – īpaši mazajiem britu karaliskās ģimenes locekļiem. Velsas princese Keita Midltone atklāj, ka viņas jaunākajam dēlam šajā sezonā parādījusies kāda īpaša kaislība, ziņo Daily Mail.
Septiņgadīgais princis Luiss ļoti aizrāvies ar kastaņu kolekcionēšanu, šī nodarbe viņam sagādā lielu azartu.
Princese par to pastāstīja, kopā ar ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu apmeklējot pasākumu Frogmoras dārzos, ASV prezidenta Donalda Trampa oficiālās vizītes Apvienotajā Karalistē laikā.
Keita galvenajam skautam Dveinam Fīldsam sacīja: “Visur atrodam kastaņus – skapjos, viņa gultā – kastaņi ir visur!”
Viņa atklāja arī, ka Luiss ir tik ļoti iemīlējies šajos rudens dārgumos, ka liek tos savās rotaļu mašīnās un spēlējas ar tiem.
Pērn Luiss pievērsās citam hobijam: viņa tēvs, Velsas princis, toreiz pajokoja, ka jaunākais dēls sācis spēlēt bungas, padarot dzīvi Vindzorā ļoti skaļu.