Foto: Scanpix/Reuters/LETA

“Tie ir visur – skapjos, gultā…” Keita Midltone atklāj prinča Luisa jauno kaislību 0

kokteilis.lv
11:02, 28. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Rudens vēsmas atnes ne tikai krāsainas lapas, bet arī jaunas iedvesmas – īpaši mazajiem britu karaliskās ģimenes locekļiem. Velsas princese Keita Midltone atklāj, ka viņas jaunākajam dēlam šajā sezonā parādījusies kāda īpaša kaislība, ziņo Daily Mail.

Reklāma
Reklāma
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Veselam
Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
Lasīt citas ziņas

Septiņgadīgais princis Luiss ļoti aizrāvies ar kastaņu kolekcionēšanu, šī nodarbe viņam sagādā lielu azartu.

Princese par to pastāstīja, kopā ar ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu apmeklējot pasākumu Frogmoras dārzos, ASV prezidenta Donalda Trampa oficiālās vizītes Apvienotajā Karalistē laikā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Vai viņa tikai pieklājīgi izliekas? 8 pazīmes, kas atklāj patiesību
Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu uzbrukumiem pret Eiropu
Latvijas Pareizticīgā baznīca nav lūgusi Konstantinopoles patriarhu atzīt tās autonomiju

Keita galvenajam skautam Dveinam Fīldsam sacīja: “Visur atrodam kastaņus – skapjos, viņa gultā – kastaņi ir visur!”

Viņa atklāja arī, ka Luiss ir tik ļoti iemīlējies šajos rudens dārgumos, ka liek tos savās rotaļu mašīnās un spēlējas ar tiem.

Pērn Luiss pievērsās citam hobijam: viņa tēvs, Velsas princis, toreiz pajokoja, ka jaunākais dēls sācis spēlēt bungas, padarot dzīvi Vindzorā ļoti skaļu.

Princis Luiss
Princis Luiss blēņojas vectēva dzimšanas dienā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Skandāli turpina vajāt Lielbritānijas karalisko ģimeni: meli atmaskoti
Kokteilis
Cilvēki jau trin mēles: vai Tramps, Velsas princeses daiļuma apžilbināts, pārkāpis karaļnama protokolu?
Kokteilis
“Dzīvais Nostradams” izteicis drūmu prognozi nākamajam gadam: par ko viņš brīdina
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.