"Bērniem tagad gripas epidēmijas laikā nav zāļu," Belēvičs par to, ka pulveri aptiekās ir, bet slimniekiem pārdot likums neļauj







“No farmaceita viedokļa vislielākā sāpe ir par to, ko mēs prognozējam, ka trūks zāļu mazām pacientu grupām – mazskaitlīgām. Pie tādām pieder arī bērni,” satraucošu tendenci šajā gripas laikā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atklāj Guntis Belēvičs, Latvijas Aptiekāru asociācijas biedrs, bijušais veselības ministrs (2014-2016) (ZZS).

Mēs zinām, ka šobrīd plosās gripas epidēmija, un bērniem nav pieejama “Tamiflu” suspensija. “Mēs viņu varētu sagādāt no kaimiņu valstīm, bet mēs varam to nopirkt ne no ražotāja kaimiņa valstī, bet lieltirgotāja,” viņš skaidro.

Nacionālais veselības dienas šīs suspensijas iegādi nekompensēs, tāpēc, ka tā nav iegādāta viņu par ražotāju cenu Polijā vai Čehijā. Tas nav iespējams. “Tā rezultātā bērniem gripas epidēmijas laikā trūkst Tamiflu.” bijušais veselības ministrs norāda.

Vēl viņš skaidro nākamo neloģisko situāciju: “Tagad plosās visā Eiropā mikroplazmas pneimonija un trūks klaritumicīna (Clarithromycin), medikamentu antibiotiku ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Kur neloģiska situācija? Mums aptiekās ir pulveris. Mēs varam šīs pneimonijas zāles pagatavot, bet šis pulveris ir nedaudz dārgāks nekā iznāks ražotāja zāles. Kādas problēmas tas rada?

Mēs nedrīkstam tādu izsniegt. Kurš neļauj? Noteikumi. Mēs nedrīkstam arī izsniegt šo pulveri par naudu, jo cilvēks jau saņēmis kompensācijas recepti zālēm, ne pulverim. Mums tas būs rupjš pārkāpums, ja mēs izsniegsim zāļu vietā pulveri,” Belēvičs skaidro.

Viņš min arī konkrētu piemēru. Mamma piektdienas vakarā atnāk ar kompensācijas recepti šīm antibiotikām, bet tās zāles nav pieejamas. “Mēs viņai sakām, ka aptiekā varam uztaisīt, bet viņai jāiet pie ģimenes ārsta, jāpārraksta recepti par tādu, kur par maksu drīkstēs samaksāt par pulveri no savas kabatas. Viņa saka, kur es piektdienas vakarā ņemšu ģimenes ārstu? Un bērns paliek bez zālēm.”