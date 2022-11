Ilustratīvs foto Foto-Fotolia

Bērnu slimnīcas virsārste: Katru diennakti vismaz pieciem mazuļiem atklājam respiratori sincitiālo vīrusu Ieteikt







Katru diennakti vismaz pieciem mazuļiem tiek atklāts respiratori sincitiālais vīruss (RSV), aģentūrai LETA pavēstīja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) virsārste Renāte Snipe.

RSV izplatās gaisa pilienu ceļā un lielākoties skar dziļos elpceļus. Katru gadu, sākoties aukstajam laikam, BKUS nonāk mazi bērni, kuriem kā slimības ierosinātājs tiek apstiprināts tieši šis vīruss, taču šajā rudenī pacientu skaits ar RSV ir pieaudzis, skaidroja BKUS Alergoloģijas un pulmonoloģijas profila virsārste Ineta Grantiņa.

Slimība mēdz sākties ar iesnām, kam pievienojas dziļo elpceļu saslimšanas izpausmes – sēkšana un/vai mitri trokšņi, kurus ārsts saklausa, bērnu izmeklējot.

Visbiežāk smaga slimības gaita ir zīdaiņiem no sešu nedēļu līdz pusgada vecumam, tas saistīts ar iedzimtās imunitātes mazināšanos un elpceļu anatomiskām īpatnībām. RSV izraisīta saslimšana smagāk norit visiem jaundzimušajiem, tomēr īpaši bīstama šī infekcija ir dziļi priekšlaikus dzimušiem mazuļiem, jo viņiem no mātes iegūto antivielu līmenis ir zems vai to nav nemaz. Tāpat lielāka bīstamība, saslimstot ar RSV, ir zīdaiņiem un jaunākā vecuma bērniem, kuriem ir hroniskas, smagi noritošas blakus slimības.

Zīdaiņiem RSV infekcijas izraisītais dziļo elpceļu iekaisums mēdz radīt tik smagu kopējo veselības stāvokli, ka viņiem var būt nepieciešams ārstēties Intensīvās terapijas nodaļā. Daudzos gadījumos, ja bērns vecumā līdz sešiem vai pat 12 mēnešiem inficējas ar RSV un sākas bronhiolīts, nepieciešama atrašanās stacionārā, kur pieejamas vajadzīgās ārstēšanas metodes, tai skaitā skābekļa terapija.

Grantiņa norādīja, ka zīdaiņu vecākiem šajā laikā ieteicams atturēties no publisku pasākumu apmeklēšanas, bērnu ballīšu rīkošanas. Nereti infekcijas izraisītāju mājas atnes lielākie brāli un māsas, kuri paši parasti RSV pārslimo vieglā formā, bet zīdainim šīs vīruss patiešām ir bīstams.

Patlaban BKUS Neatliekamās palīdzības un observācijas nodaļā maziem bērniem, kuriem klīniskā aina norāda uz iespējamu inficēšanos ar RSV, tiek veikts eksprestests. Katru diennakti vismaz pieciem mazuļiem rezultāts ir pozitīvs, taču Snipe norādīja, ka, visticamāk, BKUS ik dienu palīdzību meklē vairāk bērnu, kuri inficējušies ar šo vīrusu, bet viņiem slimības ierosinātājs netiek precizēts, jo pēc gada vecuma visiem pacientiem eksprestests netiek veikts.

Tā kā šobrīd strauji izplatās vairāki vīrusi, kuri skar elpceļus, BKUS kopumā nonāk ļoti daudz bērnu ar drudzi, iesnām un klepu. Snipe skaidroja, ka tas sasaucas ar publikācijās pausto – lielu pacientu pieplūdumu novēro bērnu slimnīcās daudzās Rietumu valstīs, kuras ir pārpildītas, un mediķiem ir arvien grūtāk īsā laikā pēc bērna ierašanās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā sniegt palīdzību.

Saslimstības pieaugums tiek skaidrots ar tā dēvēto imūno parādu, kas izveidojies Covid-19 pandēmijas gados piespiedu izolētības dēļ. Snipe iesaka vecākiem pirms došanās uz BKUS izpētīt informāciju slimnīcas mājaslapā, kuros gadījumos patiešām vajadzīga neatliekamā palīdzība.

Viņas vērtējumā, iespējams, labāks risinājums daudzās situācijās ir vizīte pie ģimenes ārsta vai pediatra konsultācija attālināti. Konsultācijas attālināti BKUS ārsti sniedz arvien lielākā apjomā, daudziem vecākiem ar bērniem dodot iespēju negaidīt garā rindā līdz apskatei pie ārsta. Ja, ierodoties Neatliekamās palīdzības nodaļā, ārsta palīgs konstatē, ka bērna veselība un dzīvība nav apdraudēta, gaidīšanas laiks var būt vairākas stundas, uzsvēra Snipe.