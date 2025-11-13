Bērzu lapas dārzā dara brīnumus: ja jums tādas ir, neizmetiet tās 0
Kad rudens atnes lapu kalnus, vairums cilvēku steidz tos savākt un aizvest prom vai sadedzināt. Taču pieredzējuši dārzkopji zina – starp šīm lapām slēpjas vērtīgs dārgums. It īpaši bērzu lapas var kalpot kā lielisks palīgs cīņā ar kaitēkļiem un vienlaikus uzlabot augsnes kvalitāti, vēsta ārzemju mediji.
Kāda dārzniece pastāstījusi, ka jau gadiem ilgi viņa audzē kartupeļus, tomātus un gurķus bez ķimikālijām, izmantojot tikai bērzu lapas. Metode vienkārša, bet efektīva.
Sieviete stāsta, ka katru gadu rūpīgi vāc sausās bērzu lapas pie savas mājas, izkaltē tās un līdz pavasarim uzglabā maisos. Kad pienāk laiks stādīt kartupeļus, tomātus vai gurķus, viņa katrā bedrītē liek sauju šo lapu.
“Bērzu lapās ir vielas, kuras kaitēkļi necieš. Tās dabiski tos atbaida. Šādā veidā man izdevies iegūt tīru, veselīgu ražu bez vajadzības pēc ķīmiskiem līdzekļiem,” stāsta dārzenice.
Taču bērzu lapas kalpo ne tikai kā aizsardzība pret kaitēkļiem, tās arī uzlabo augsni. Trūdot, lapas darbojas kā mulča. Tās saglabā mitrumu, kavē nezāļu augšanu un papildina augsni ar organiskajām vielām. Tas palīdz uzturēt labvēlīgu vidi augiem, īpaši sausos vai mainīgos laikapstākļos.
Ja pie mājas aug daudz bērzu un lapu ir vairāk nekā nepieciešams stādīšanai, dārzkopji iesaka tās izmantot arī citos veidos, piemēram, vienkārši izbērt biezā slānī uz dārza dobēm un pēc tam iestrādāt augsnē. Lapas trūdot kļūst par vērtīgu komposta materiālu un padara augsni mīkstāku.
Interesanti, ka dārzniece pat savas ķiploku dobes rudenī pārklāj ar bērzu lapām. Tas pasargā augsni no pārmērīga mitruma, sasalšanas un pavasarī veicina vienmērīgāku atkušanu.
“Nav vajadzīgas ne dārgas ķimikālijas, ne sarežģītas metodes – pietiek izmantot to, ko daba pati mums dod,” uzsver dārzniece.