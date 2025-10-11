Šī vienkāršā manipulācija ļaus orhidejai ziedēt atkal un atkal 0
Orhideju apgriešana ne vienmēr ir obligāta, tomēr dažkārt tieši tā palīdz augam atjaunoties, uzziedēt atkārtoti vai atbrīvoties no bojātām daļām. Svarīgi ir saprast, kad orhideju nepieciešams apgriezt, jo dažādu sugu orhidejām ir atšķirīgas prasības, vēsta ārzemju mediji.
Orhideju tipi
Visas orhidejas iedala divos galvenajos tipos atkarībā no augšanas veida. Pirmkārt, monopodiālās orhidejas, piemēram, falenopši un vandas pieder pie monopodiālajām orhidejām, jo tās aug uz viena vertikāla kāta, kas nozīmē, ka ziedkāts, lapas un saknes veidojas no vienas augšanas vietas.
Otrs veids ir simpodiālās orhidejas, piemēram, katlejas un oncīdijas, kas aug horizontāli no sakņena, veidojot jaunus dzinumus un saknes gar auga stumbra daļu, kas ir zem zemes. Neatkarīgi no tipa, orhidejām nepatīk tad, ja tās tiek apgrieztas par daudz. Eksperti norāda, ka tām ir nepieciešama rūpīga apgriešana ar šķērēm, nevis ziedu vai kāta nolaušana.
Monopodiālajām orhidejām pēc noziedēšanas ieteicams nedaudz saīsināt zaļo ziedkātu, apmēram puscentimetru virs otrā vai trešā pumpura. Tas var stimulēt jauna ziedkāta veidošanos. Ja ziedkāts ir pilnībā nokaltis un kļuvis brūns, to nogriež pie pašas pamatnes, lai augs varētu novirzīt spēkus jaunu lapu un sakņu augšanai.
Savukārt simpiodiālās orhidejas uz vecā ziedkāta vairs nezied, tāpēc to vienkārši nogriež visu pēc noziedēšanas. Lapas pēc ziedēšanas apgriezt nevajag, tās nodrošina barības vielas. Noņem tikai novītušos ziedus.
Vai drīkst apgriezt orhidejas saknes?
Eksperti uzsver, ka orhideju vajadzētu pārstādīt ik pēc diviem gadiem. Izņemot augu no poda, jāpārbauda saknes. Dzīvās saknes būs baltas un stingras, savukārt atmirušās būs brūnas, trauslas un sausas. Atmirušās saknes ir ieteicams nogriezt, lai novērstu puves tālāku attīstību.
Ja lapas kļuvušas dzeltenas, ar plankumiem vai iedobēm, tās nepieciešams noņemt, lai novērstu infekcijas izplatīšanos. Pēc tam jāpārbauda, vai augu nav skāruši kaitēkļi vai sēnīšu slimības. Dzeltenas apakšējās lapas monopodiālajām orhidejām parasti liecina par dabisku novecošanos, tās var uzmanīgi nogriezt.
Galvenais noteikums ir orhidejas apgriezt saudzīgi, noņemot tikai nokaltušās vai bojātās daļas. Ja vēlies, lai zieds priecē ar vēl vairāk ziediem, to ieteicams ik pēc pāris gadiem pārstādīt.