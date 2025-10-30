Foto: SHUTTERSTOCK

Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Sākas lapkritis, līdz ar to aktuāls mūžsenais jautājums – vai dārzā jānogrābj visas lapas vai tomēr vērts daļu atstāt?

Lapas jāsavāc galvenokārt no mauriņa, celiņiem un terases, jo bieza kārta neļauj zālei elpot un var radīt plankumus vai sūnu, bet uz celiņiem tās kļūst slidenas.

Dobē var atstāt smalkās lapas, jo tās kalpo kā mulča un pasargā augsni no sala.

Bet slimās lapas, piemēram, ābeļu kraupja bojātas, obligāti jāsavāc un jāiznīcina, lai novērstu slimību izplatīšanos nākamajā gadā.

Lapas var kompostēt, taču jāņem vērā, ka ozolu un kastaņu lapas sadalās lēnāk.

