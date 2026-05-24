Bezgala gardi un viegli pagatavojami: kārtainās mīklas pīrādziņi ar sparģeļiem
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Sparģeļus iesaka lietot iespējas svaigākus – līdz trim dienām uzglabātus, lai pilnvērtīgi uzņemtu vitamīnus A, C, E un K, kā arī folijskābi. Tos var ēst arī zaļus – svaigi sparģeļi garšo pēc zirnīšiem. Ja sparģeļus vāra, vēlams tikai 2 minūtes, lai tie nezaudētu visus labumus.
SIA “Agro Kalniena” saimnieks Dāvis Upāns iesaka sparģeļus nobaudīt gan pīrādziņos.
Sastāvdaļas
375 g kārtainās mīklas plāksnēs
150 g krēmsiera
plānas kūpināta šķiņķa šķēles
400 g sparģeļu
1 ola
zaļie salāti pasniegšanai
garšvielas
milti pārbēršanai
Pagatavošana
Darba virsmu viegli pārber ar miltiem, liek mīklas plāksnītes un sagriež kvadrātos vajadzīgajos izmēros, lai galarezultātā izveidotu aploksnes formas pīrādziņus. Katru mīklas kvadrātu apsmērē ar krēmsieru, atstājot brīvu 1 cm no katras malas.
Sparģeļiem nogriež cietos galus. ja nepieciešams. Šķiņķa šķēles katru aptin ap sparģeļa kātu. Sagatavotos rullīšus kārto pa vidu kvadrātam, pārkaisa garšvielas. Mīklas 1 cm atstātās maliņas apsmērē ar sakultu olu un aizloka ciet. Katru pīrādziņu pārsmērē ar olu un liek uz plāts. Cep cepeškrāsnī 200 grādos 20–25 minūtes, līdz pīrādziņi pacēlušies un to virsa viegli zeltaina.
Pasniedz karstus kopā ar svaigiem sezonālajiem salātiem.