Bieži varēsi sasniegt vēlamo ar minimālām pūlēm. Dienas horoskops 6. septembrim 0
Auns
Labvēlīga diena mācībām, intelektuālam darbam, kā arī pārdomām par sarežģītām un svarīgām lietām. Šodien tu būsi ļoti vērīgs un neko nepalaidīsi garām; tas palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus jebkurā jautājumā. Neviens tevi nespēs samulsināt. Iespējamas neparastas iepazīšanās, satikšanās ar cilvēkiem, kuri daudz ko tev pastāstīs un dalīsies vērtīgā pieredzē. Tu daudz mācies no citiem, bieži to pat nepamanot, uzreiz iegaumējot visu noderīgo. Iespējami arī patīkami braucieni.
Vērsis
Dienas sākumā iespējamas nelielas nepatikšanas, neveiksmīgas sakritības. Centies to neņemt pārāk tuvu pie sirds – drīz viss mainīsies uz labo pusi. Svarīgi nesteigties ar izšķirošām darbībām. Dienas otrā puse piemērota svarīgām sarunām – gan par darbu, gan privātām lietām. Tieši šajā laikā kļūs skaidrs, kā atrisināt ģimenes problēmas, kas satrauca gan tevi, gan tuviniekus.
Dvīņi
Nemierīga diena. Daudz kas nenotiek pēc plāna, biežāk nekā parasti nonāksi sarežģītās un divdomīgās situācijās. Nepārdomāti lēmumi var radīt finansiālus zaudējumus un problēmas darbā. Visus svarīgos jautājumus labāk risināt otrajā dienas pusē – tad intuīcija palīdzēs ātri saprast, kas ir būtiski, bet kas nē. Iespējams, tieši šajā laikā atradīsi atbildes uz jautājumiem, par kuriem nesen daudz domāji.
Vēzis
Labvēlīga, viegla un veiksmīga diena. Tev bieži veiksies; vari ķerties klāt arī pie ļoti sarežģītiem uzdevumiem, nešauboties par panākumiem. Ir iespēja atrast ne tikai sabiedrotos, bet arī īstus draugus. Noderīgi atgriezties pie vecām idejām – tagad tās īstenot būs vienkāršāk, nekā biji domājis. Dienas otrā puse piemērota randiņiem, sarunām ar mīļoto cilvēku, kopīgu nākotnes plānu apspriešanai.
Lauva
Nesteidzies! Dienas pirmā puse nebūs viegla. Nāksies daudz laika veltīt sīkumiem un nepatīkamām sarunām. Svarīgi neļaut vaļu aizkaitinājumam un negatīvām emocijām, lai nepateiktu vai neizdarītu muļķības. Vēlāk situācija mainīsies – pozitīvās tendences ņems virsroku. Iespējami romantiski pārsteigumi, pozitīvas pārmaiņas attiecībās un veiksmīgas sakritības.
Jaunava
Viegls un veiksmīgs dienas ritējums. Daudz kas izdosies labi, bieži vari sasniegt vēlamo ar minimālām pūlēm. Veiksme īpaši saistīta ar finansēm. Pat sarežģīti naudas jautājumi var atrisināties ļoti veiksmīgi. Iespējama parādu atmaksa vai negaidīti ienākumi. Dienas otrā puse piemērota draudzīgām tikšanām un romantiskiem randiņiem.
Svari
6. septembrī nebaidies no grūtībām. Pat ja priekšā rodas šķēršļi, tu neatkāpsies – atradīsi veidu, kā panākt savu. Palīdzēs agrāk iegūtās zināšanas. Iespējamas noderīgas iepazīšanās, kādam no Svariem būs arī ietekmīgi sabiedrotie. Var atjaunoties kontakti ar seniem paziņām. Diena piemērota ceļojumiem. Vides maiņa iedvesmos pat tos, kuri parasti nelabprāt dodas piedzīvojumos.
Skorpions
Šodien valda pozitīvas tendences. Iespējamas nelielas kavēšanās darbos, taču tās netraucēs veiksmīgi pabeigt iesākto. Tu viegli atradīsi kopīgu valodu ar cilvēkiem. Iespējamas iepazīšanās, kas kļūs par draudzības vai romantikas sākumu. Dienas otrajā pusē iespējami negaidīti tēriņi un spontāni pirkumi.
Laba ziņa – nauda tiks iztērēta lietderīgi.
Strēlnieks
Labvēlīga diena komunikācijai. Tev viegli izpelnīties jaunu paziņu simpātijas un arī to atbalstu, kuri citus reti iemīļo. Cilvēki, kuri iepriekš tevi nenovērtēja, mainīs domas. Ikdienas darbi var šķist garlaicīgi, bet tu tomēr spēsi koncentrēties un paveikt tos labi. Vakars atnesīs labas ziņas. Tieši šajā laikā iespējams saņemt vēsti, ko sen gaidīji. Būs arī iespēja kopā ar mīļoto apspriest svarīgas lietas un atrast piemērotu risinājumu.
Mežāzis
Šodien tu biežāk nekā parasti nervozēsi par sīkumiem un iespējams būsi sarūgtināts, ja kaut kas nenotiek pēc plāna. Centies savaldīt emocijas – diena nav tik slikta, kā sākumā šķiet. 6. septembris ir laba diena iepriekš iesākto darbu pabeigšanai un kļūdu labojumiem. Iespējami nelieli naudas ienākumi.
Būs iespēja parunāt ar seniem paziņām par kopīgiem darbiem vai vienkārši par interesantām lietām – bez strīdiem un apvainojumiem.
Ūdensvīrs
Diena nav slikta, bet mazliet haotiska. Grūti saprast, kurām lietām pievērsties nekavējoties, bet kuras var atlikt. Apkārtējie biežāk nekā parasti dos nevajadzīgus padomus, mulsinās ar piezīmēm un nepārbaudītu informāciju. Iespējamas domstarpības ģimenē. Centies novērst nopietnus konfliktus un risināt visu mierīgi. Tas nebūs vienmēr viegli, bet tu to paveiksi, un vēlāk tu būsi gandarīts par to, ka izdevās izvairīties no strīdiem un noturēt labas attiecības.
Zivis
Dienas sākums būs piesātināts un nogurdinošs. Darbu vairāk nekā parasti, un ne vienmēr izdosies visu pabeigt laikā. Svarīgi pareizi noteikt prioritātes un nepievērst pārāk lielu uzmanību sīkumiem. Te var palīdzēt sen zināmi cilvēki ar noderīgiem padomiem. Dienas otrā puse būs mierīgāka, gaidāmas patīkamas tikšanās un interesantas sarunas. Iespējami arī naudas ienākumi. Tomēr ar pirkumiem nesteidzies – ir risks iztērēt daudz par lietām, bez kurām vari iztikt.