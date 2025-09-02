“Bija nepieciešams laiks” – Dailes teātra direktors Žagars pieņēmis nozīmīgu lēmumu par Lauri Dzelzīti 0
Pērnā gada novembrī trīs neatkarīgi aculiecinieki, kas piedalījušies “Spēlmaņu naktī”, portālam LA.LV apliecināja, ka pasākuma “aizkulisēs” norisinājies ļoti nepatīkams incidents, kuram ir palikušas sekas.
Visi avoti vēlējās palikt anonīmi, taču viņu versijas par notikušo sakrīt. Lauris Dzelzītis par agresīvu uzvedību pēc pasākuma esot izraidīts no zāles, taču ārpus telpām viņš iesaistījies konfiktā.
“Viņš uzbruka sievietei, ko redzēja Edgars Kaufelds un metās iejaukties, no tā izvērtās pamatīgs kautiņš, ieradās arī policija,” stāsta aculiecinieks, kurš zina arī teikt, ka par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Nedaudz vēlāk izskanēja ziņa, ka Dailes teātris pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar aktieri Lauri Dzelzīti. Dailes teātrī Dzelzītis bija strādājis kopš 1999.gada.
Kopš šiem notikumiem pagājis jau krietns laiks, visām pusēm līdz ar to bijusi iespēja izdarīt secinājumus un pieņemt tālākos lēmumus.
Lauris gan no publikas nepazuda pavisam. Viņš piedalījās vairākās izrādēs un koncertos. Kā novēroja LA.LV, Lauri kāpa uz skatuves arī dziedošo aktieru skaistajā koncertā Dzintaru koncertzālē, kur viņš asprātīgi pajokoja par savu prasmi iekulties nepatikšanās, kas viņu piemeklējot lielā skaitā un teju bez mitas. Tas izpelnījās neviltotus skatītāju aplausus. Un dziesma “Ja es būtu bagāts vīrs…” pēc tam skanēja īpaši skaisti.
Bet nu ar jaunumiem par Laura Dzelzīša turpmāko karjeru un rudens sezonu dalījies Dailes teātris.
Laura Dzelzīša vārds atkal lasāms afišās – jau 24. oktobrī pirmizrādi piedzīvos režisora Gata Šmita komēdija ar iedzeršanu “Vēl pa vienam”, kurā Laurim ir galvenā loma.
Žurnālam “Privātā Dzīve” Dailes teātra direktors Juris Žagars teicis: “Viņam bija nepieciešams zināms laiks rehabilitācijai, lai tiktu ar sevi galā. Vienojāmies, ka sevis sakārtošanai tiks veltīts šis gads. Lauris ir godprātīgi pildījis vienošanās un, mūsuprāt, šobrīd ir labā formā. Manuprāt, Lauris ir labs aktieris un, ņemot vērā šo periodu, ko vīrišķīgi izturējis, ir pelnījis atgriezties uz skatuves. Lauris arī atgriezīsies izrādēs, kurās bija redzams pērn.”