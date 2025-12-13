Foto: Pexels

Horoskopi 14. decembrim. Ir iespēja spert soli pretī labākai dzīvei 0

kokteilis.lv
16:33, 13. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

14. decembrī emocijas būs īpaši spēcīgas, un gandrīz katrs notikums var izraisīt jūtamu iekšēju reakciju. Tu vari piedzīvot gan prieku, gan aizkaitinājumu, tāpēc ir svarīgi saglabāt līdzsvaru. Atklāta saruna ar tuviem cilvēkiem palīdzēs sakārtot domas un nomierināt prātu. Enerģijas tev netrūks, tāpēc ieteicams to izlietot kustībā, piemēram, sportojot, strādājot fizisku darbu vai dodoties aktīvā pastaigā.

Vērsis

TV24
Eksperts brīdina: Tā ir situācija, no kuras mēs neizvairīsimies. Latvijā, iespējams, sāks dedzināt atkritumus
TV24
“ASV stratēģija izskatās pēc kara pieteikuma Eiropas Savienībai.” Britu eksperts par iespējamiem Trampa rīcības riskiem
Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: kura no virvēm, jūsuprāt, ir visgarākā? 5
Lasīt citas ziņas

Šī diena aicina pievērsties attiecībām ar apkārtējiem. Iespējams, tavā dzīvē ir cilvēki, ar kuriem sen neesi sazinājies, un tagad ir piemērots brīdis atjaunot kontaktu. Pavadi laiku to cilvēku sabiedrībā, kuri tev sniedz mieru un labsajūtu. Došanās ārpus mājas, neliels izbrauciens vai kopīgas aktivitātes sniegs jaunas emocijas un palīdzēs nostiprināt savstarpējo saikni.

Dvīņi

Diena ir īpaši piemērota fiziskam darbam un praktiskām nodarbēm. Aktīva darbošanās palīdzēs atbrīvoties no uzkrātās spriedzes un līdzsvarot emocionālo stāvokli. Ja pienākumu ir daudz, nebaidies piesaistīt palīgus, jo kopīgs darbs virzīsies raitāk. Atceries, ka jebkura palīdzība prasa pretimnākšanu un godīgu attieksmi.

Vēzis

CITI ŠOBRĪD LASA
“Students uz rokas paprasīja 2000 eiro!” Ir labi zināt savu cenu, bet attiecīgais gadījums ne pa jokam pārsteidzis Edgaru
Kokteilis
Vai Sedokova varētu nonākt nepatikšanās? Jāņa Timmas ģimenes advokāte nāk klajā ar jaunām ziņām
Nakts uz sestdienu bija līdz šim aukstākā. Vai aukstums pieņemsies spēkā? Laika prognoze svētdienai

Šodien labāk izvēlēties pārbaudītus un drošus risinājumus, nevis eksperimentēt ar ko neierastu. Tas ļaus ātrāk sasniegt rezultātu un ietaupīt enerģiju. Centieni pierādīt savu taisnību var novest pie strīdiem, īpaši, ja tiek iesaistītas asas emocijas. Gudrāk būs koncentrēties uz lietderīgiem darbiem un ieguldīt spēkus tur, kur tie patiešām nes labumu.

Lauva

Diena vairāk piemērota mierīgam darbam nekā spožai pašizpausmei. Tu spēsi pilnībā koncentrēties saviem pienākumiem, nedomājot par to, kā izskaties vai kādu iespaidu atstāj uz citiem. Ja jūti, ka noskaņojums kļūst drūms, sazinies ar tiem, kuru balss un klātbūtne tev vienmēr uzlabo garastāvokli.

Jaunava

Šodien nāksies rēķināties ar ierobežotiem resursiem un pielāgoties esošajiem apstākļiem. Kādam tas izpaudīsies kā nogurums, citam kā trūkstoši darba rīki, bet dažiem tieši pretēji būs spēcīgs radošās iedvesmas vilnis. Diena ir īpaši labvēlīga radošiem cilvēkiem. Tāpat pastāv iespēja jaunām iepazīšanām un pat romantiskām tikšanās reizēm.

Svari

Šis ir labs laiks kustībai un aktīvai atpūtai, bet mazāk piemērots intensīvam prāta darbam. Tev nepieciešams atslēgties no domu pārbagātības un ļaut sev izbaudīt mirkli. Pastaiga pa pilsētu, tikšanās ar draugiem vai vienkārši jauni iespaidi palīdzēs sajust dzīves krāsainību. Izvēlies nodarbi, kas sagādā prieku, un ļauj sev tajā pilnībā iesaistīties.

Skorpions

Tevi sagaida ražīga un veiksmīga diena dažādās dzīves jomās. Darbā spēsi paveikt daudz, bet personīgajā dzīvē var rasties iespēja uzlabot attiecības vai iepazīties ar interesantu cilvēku. Iniciatīva būs tavās rokās, tāpēc nevilcinies spert soli uz priekšu. Dažiem iespējami arī patīkami materiālie jaunumi.

Strēlnieks

Diena ir piemērota atpūtai un nesteidzīgam ritmam. Ja tomēr jāstrādā, centies koncentrēties tikai uz svarīgāko un nepārslogot sevi. Vakara stundās iespējama izklaide, vieglums un pat romantiski piedzīvojumi. Šis ir labs brīdis randiņiem, flirtam un svinībām, kas var atstāt paliekošas atmiņas un pat aizsākt jaunu attiecību posmu.

Mežāzis

Tev ir iespēja spert soli pretī labākai dzīvei. Katram savs ceļš uz laimi, taču galvenais ir ticība sev un saviem mērķiem. Ja tu skaidri apzinies, kur vēlies nonākt, rīkojies drosmīgi un bez liekas vilcināšanās. Pārāk ilga analizēšana var aizkavēt progresu. Vakara būs piemērots, lai baudītu estētisku vidi, parūpētos par savu izskatu un radītu sev nelielu svinīgu noskaņu.

Ūdensvīrs

Daļa tavas uzmanības šodien var būt vērsta pagātnē. Atmiņas par spilgtiem dzīves mirkļiem, vecas fotogrāfijas, filmas vai mūzika var radīt patīkamu nostalģiju. Šīs atmiņas palīdzēs atcerēties, kas tevi agrāk motivēja un stiprināja. Iegūtās sajūtas vari izmantot kā iedvesmu, lai atkal virzītos uz saviem mērķiem.

Zivis

Tu jūties pārliecināts par saviem spēkiem un esi gatavs darboties patstāvīgi. Tas dod labas izredzes sasniegt to, ko esi iecerējis. Tava pievilcība un spēja viegli nodibināt kontaktu piesaistīs apkārtējos. Arī romantiskajā jomā tu būsi pamanāms, tāpēc pastāv iespēja atstāt spēcīgu iespaidu uz cilvēku, kurš tev ir svarīgs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Lauva – kosmētika, Mežāzis – kafijas aparāts: labākās dāvanas katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Nedēļas horoskopi no 8. līdz 14. decembrim. Sagaida ļoti ražīga un gandrīz maģiska nedēļa
Kokteilis
Ko jums nesīs 2026. gads: prognoze pēc konkrētā dzimšanas datuma
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.