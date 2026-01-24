“Tas ir pilnīgi skaidrs, “žduni” ir arī mūsu sabiedrībā!” Latkovskis brīdina nemelot sev pašiem 0
Runājot par atsevišķiem aizturētajiem, kuri tiek apsūdzēti par vēršanos pret Latviju kā valsti, pret latviešu valodu kā valsts valodu un esošo iekārtu, tie ir tikai aisberga redzamā daļa, tā uzskata Ainars Latkovskis, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs (JV).
Viņš TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda, ka pārējie jau sen ir prom Krievijā, aizbēguši uz turieni: “Īpaši pirms vairākiem gadiem novērojām situāciju, kad, valsts drošības dienestiem aizturot cilvēkus, par kuriem bija aizdomas, ka viņi spiegojuši, tiesas tomēr tos palaida vaļā, jo tās neesot slepkavības vai kas tamlīdzīgs.”
Pievienotajā video skatieties Latkovska sacīto par to, kur tagad ir palikusi liela daļa šo cilvēku, kāds ir jau iestaigātais maršruts šiem cilvēkiem, kā arī viņš plašāk runā par sabotāžas aktiem un dedzināšanām – kas veic šos darbus šeit un kā šādus cilvēkus dēvē arī Ukrainā.