VIDEO. Īsts varonis! Vīrietis uzlec teroristam un atņem milzīgu šauteni 21

LA.LV
14:54, 14. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Internetā šodien daudzi par varoni sauc kādu kungu labākajos gados, kurš Austrālijā, riskējot ar savu dzīvību, no mugurpuses uzlecis virsū teroristam un atņēmis pistoli. Drosmīgi paties!

Vairāki kilogrami! Tepat, kaimiņos, vēstures entuziasti mežā atrod 86 gadus slēptus dārgumus 16
Piecas lietas, kuras kaķi dara katru dienu, taču uzskatīs jūs par lielākajiem ienaidniekiem, ja tajās iejauksieties
“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā
Lasīt citas ziņas

Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, svētdien divi uzbrucēji apšaudījuši ebreju Hanukas svētku pasākumu, nogalinot 11 un ievainojot 27 cilvēkus, pavēstījusi policija.

Policisti atklājuši uguni uz uzbrucējiem, vienu no viņiem nogalinot, bet otru ievainojot. Apšaudē ar uzbrucējiem ievainoti divi policisti.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
“Jūs tur tajā valdībā esat nojūgušies?” Valdība par tautas naudu reklamē sevi komercmedijos
Ko mums nesīs rītdiena? Laika prognoze otrdienai
Esi piesardzīgs! Rīgā aktivizējies jauns krāpnieku grupējums, kas var mēģināt iekļūt jūsu dzīvokļos

Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī. Policija viņu aizturējusi.

Tīmeklī izplatītajos videoierakstos redzams, kā divi bruņoti vīrieši, kas ģērbušies melnās drēbēs, atklāj uguni no tiltiņa, kas savieno autostāvvietu ar pludmali, cilvēki bēg, kā ari dzirdami kliedzieni. Austrālijas televīzijā parādīts videoieraksts, kurā kāds vīrietis vienam no uzbrucējiem atņem ieroci.

Laikraksts “The Sydney Morning Herald” ziņo, ka raidīti vairāki desmiti šāvienu.

Pārbaudot notikuma vietu, policisti atraduši automobili, kurā bijušas pašizgatavotas sprāgstierīces. Automašīna ir saistīta ar nošauto uzbrucēju.

Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs televīzijas uzrunā sacīja, ka “šis ir mērķtiecīgs uzbrukums Austrālijas ebrejiem pirmajā Hanukas dienā, kurai vajadzētu būt prieka dienai, ticības svētkiem, – ļaunuma, antisemītisma, terorisma akts, kas ir skāris mūsu tautas sirdi”..

“Uzbrukums Austrālijas ebrejiem ir uzbrukums ikvienam austrālietim,” uzsvēra Albanīzs.

Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs notikušo nosauca par “nežēlīgu uzbrukumu ebrejiem” un aicināja pastiprināt antisemītisma apkarošanu Austrālijā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena platformā “X” ierakstīja, ka “Eiropa ir kopā ar Austrāliju un ebreju kopienām visā pasaulē”.

“Mēs esam vienoti pret vardarbību, antisemītismu un naidu,” viņa uzsvēra.

Hanukas svinēšanas pasākums “Hanuka pie jūras” Bondi pludmalē tiek rīkots katru gadu.

SAISTĪTIE RAKSTI
Runājiet par “ērkšķi” Baltijas valstu drošības pusē: atkal globāli izskan Latvijas vārds
Krimināls
FOTO. Divi vīrieši sāka šaut uz nevainīgiem cilvēkiem: Austrālijā šausmas ebreju svētku pasākumā – nogalināti vairāki cilvēki
RAKSTA REDAKTORS
Ja piekritīšu ziedot orgānus, mani pienācīgi neglābs!? Ļaudis satraukti, ka ārsti orgānu saņēmēju dzīvības vērtē augstāk nekā orgānu donorus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.